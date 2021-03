„Intel“ sustabdo savo „Performance Tuning Protection Program“ paslaugą

„Intel“ praneša, kad jiems tenka sustabdyti spartinimo apsaugos programą, kuri turi „Performance Tuning Protection Program“ (PTPP) pavadinimą. Šios PTPP paslaugos nebebus galima užsisakyti nuo šių metų kovo 1 dienos. Daugeliui tai bus tikra naujiena – „Intel“ nuo 2012 metų siūlė apsaugą nuo spartinimo pažeidimų. Nors „Intel“ pardavinėja procesorius su atrakintu daugikliu spartinimui, bet įprasta garantija neapima pažeidimų, kurie įvyksta spartinant. Kitaip sakant, spartinant procesorių naudotojai pažeidžia garantinio aptarnavimo taisykles. „Intel“ tiesdama ranką savo klientams buvo sukūrusi PTPP paslaugą už 20-30 USD vienkartinį mokestį. Užsisakę paslaugą galėjo vieną kartą pasikeisti procesorių jei jį netyčia sugadino spartinant.

„Intel“ sako, kad klientų, užsisakančių apsaugą nuo spartinimo, labai sumažėjo. Daugeliui net nebereikia spartinimo, nes šiuolaikiniai procesoriai turi įvairius boost algoritmus, kurie automatiškai padidina dažnį. Be to, sugadinti procesorių spartinant irgi nėra taip paprasta ir daugelis supranta, kad jiems papildoma apsauga nereikalinga. Taip pat mums neaišku, kaip „Intel“ sugeba nustatyti ar procesorius buvo spartintas, ar ne. Nereikia pamiršti, kad kai kurios pagrindinės plokštės net su gamykliniais nustatymais spartina procesorių, o „Intel“ sako, kad bet koks procesoriaus veikimas ne pagal gamyklinius parametrus panaikina garantiją.

To PTPP Customers,

The Performance Tuning Protection Plan program has been discontinued.

As customers increasingly overclock with confidence, we are seeing lower demand for the Performance Tuning Protection Plans (PTPP).

As a result, Intel will no longer offer new PTPP plans effective March 1, 2021.

Intel will continue focusing on delivering amazing processors with tuning flexibility and overclocking tools like Intel Performance Maximizer and Intel XTU.

All existing plans will continue to be honored through the duration of the processor warranty period.

For questions, contact Intel Customer Support.

Note about the intel xeon W-31 75X Processor

The intel xeon W-31 75X Processor is automatically covered for overclocking, No additional plan or activation code is required

