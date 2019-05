„Intel Xe“ grafikos procesoriai palaikys Raytracing

„Intel“ atskleidė, kad būsimi „Xe“ grafikos procesoriai Raytracing palaikys aparatiniu lygiu. Būtent taip šią technologiją palaiko ir „nVidia“ RTX vaizdo plokštės. Dabar užsimenama, kad Raytracing tikrai palaikys „Intel“ vaizdo plokštės, kurios bus skirtos duomenų centrams. Tokie duomenų centrai naudojami žaidimų transliavimo paslaugoms tiekti ar atlikti kitas skaičiavimo užduotis.

Nors jau dabar aišku, kad duomenų centrams skirtos „Xe“ vaizdo plokštės palaikys Raytracing techniniu lygiu, apie įprastiems pirkėjams skirtus produktus kol kas neužsimenama. Sunku patikėti, kad „Intel“ neįdiegtų Raytracing komponentų staliniams kompiuteriams skirtose vaizdo plokštėse, jei šią technologiją jau naudos duomenų centrams skirtuose produktuose.

I’m pleased to share today that the Intel Xe architecture roadmap for data center optimized rendering includes ray tracing hardware acceleration support for the Intel Rendering Framework family of API’s and libraries.