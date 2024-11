„Intel“ žada pagerinti „Arrow Lake“ procesorių spartą žaidimuose

Išskirtiniame interviu „Hot Hardware“ „Intel“ pripažino, kad neseniai pristatyti „Core Ultra 200“ stalinių kompiuterių procesoriai, kodiniu pavadinimu „Arrow Lake“, turi didelių našumo problemų. Tačiau „Intel“ pranešė, kad rengiamas pataisymų rinkinys.

Neseniai vykusioje diskusijoje „Intel“ klientų dirbtinio intelekto ir techninės rinkodaros viceprezidentas ir generalinis direktorius Robert Hallock išsakė šiuos nuogąstavimus, apibūdindamas „Arrow Lake“ išleidimą kaip „katastrofišką“ ir paaiškindamas, kad nepakankamas našumas buvo nulemtas netinkamai optimizuotų sistemų.

Robert Hallock: Kol kas negaliu pateikti visų detalių, tačiau nustatėme daugybę daugiafaktorinių problemų operacinės sistemos ir BIOS lygmeniu, ir pasakysiu, kad našumas, kurį matėme apžvalgose, yra ne toks, kokio tikėjomės ir kokio siekėme. Ilšeidimas tiesiog nevyko taip, kaip planuota. Tai mums visiems buvo nuolanki pamoka, paskatinusi gana didelį vidinį atsaką, kad išsiaiškintume, kas atsitiko, ir tai ištaisytume.

Be to, Hallock nurodė, kad naudotojai gali tikėtis, jog šie atnaujinimai bus pradėti platinti iki mėnesio pabaigos arba netrukus po to. Technologijų bendruomenė laukia nepriklausomo šių našumo patobulinimų patikrinimo, kuris galėtų atkurti pasitikėjimą „Intel“ „Arrow Lake“ platforma ir potencialiai pakeisti dabartinę procesorių našumo hierarchiją.