Investuotojai neigiamai sureagavo į RTX apžvalgas

Panašu, kad ne vien kompiuterijos entuziastai yra nusivylę naujomis RTX vaizdo plokštėmis, investuotojai irgi neliko sužavėti. RTX 2080 ir RTX 2080 Ti apžvalgos buvo skelbiamos rugsėjo 19 dieną, o po spartos skaičių „nVidia“ akcijos krito, tiesa, tik 2.1 %. Tai parodo paprastą tiesą, kad RTX vaizdo plokštės yra ne tai, ko visi tikisi, nes didelei kompanijai išleidus gerą produktą jos akcijos linkusios kilti, o ne kristi.

„Morgan Stanley“ analitikas Joseph Morre sako, kad iš apžvalgų sužinojo, jog spartos pagerėjimas senesniuose žaidimuose ne toks, kokio jie tikėjosi. Be to, apžvalgininkų išvados įvairios, tai nulemta per didelių RTX vaizdo plokščių kainų. Dėl to tikima, kad RTX vaizdo plokščių pirkimas bus mažesnis nei tikėtasi ir nesitikima pardavimų pagerėjimo ateinančiuose dviejuose ketvirčiuose. Nepaisant visko, „Morgan Stanley“ tiki, kad „nVidia“ akcijos laikysis stabiliai.