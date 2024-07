Inžinerinis „Arrow Lake-S“ procesorius vienos gijos teste net 26 % lenkia i9-13900K

Neįvardytas „Intel Core Ultra“ „Arrow Lake-S“ stalinių kompiuterių procesoriaus inžinerinis pavyzdys (ES) pateko į rankas žmogui, norinčiam paskelbti jo CPU-Z testo ekrano nuotrauką. Teigiama, kad CPU-Z vienos gijos teste procesorius surinko 1143,2 taško, o apkrovus visus branduolius – 12922,4 taško. Palyginus su „Intel Core i9-13900K“ CPU-Z testų rezultatais matome, kad neįvardinto procesoriaus vienos gijos testo rezultatas yra stulbinamai 26,71 % didesnis nei i9-13900K (902 taškai); tuo tarpu daugiagijis testo rezultatas yra 22 % mažesnis.

Kadangi nežinome, koks procesoriaus modelis yra šis „Arrow Lake-S“, negalima pasakyti, ar tai yra aukščiausio lygio modelis su, kaip spėjama, 8P+16E branduolių konfigūracija, ar vidutinio lygio „Core i5“ modelis su tikėtina 6P+8E konfigūracija. Vienos gijos teste apkraunamas tik vienas P branduolys, dėl to ir matome didelį spartos šuolį lyginant su i9-13900K. Kaip žinoma, P branduoliai neteko „Hyper-Threading“ technologijos, dėl to daugiagijis rezultatas suprastėjo, nepaisant to, kad pagreitėjo E branduoliai. „Intel“ teigimu, E branduoliai pasiekė didžiulį IPC prieaugį, palyginti su savo pirmtaku, todėl jo IPC prilygsta ankstesnės kartos P branduolių, tokių kaip „Raptor Cove“ ar „Golden Cove“, lygiui.