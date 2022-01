„IO Interactive“ atsiprašo dėl „Hitman 3“ išleidimo „Steam“ platformoje

Kai buvo išleistas „Hitman 3“ žaidimas, tai buvo padaryta išskirtinai „Epic Games“ žaidimų parduotuvėje. Tai reiškė, kad daugelis PC žaidėjų kantriai laukė šio žaidimo „Steam“ platformoje, nes savo kompiuteryje tiesiog nenorėjo dar vieno launcherio.

Prieš „Hitman 3“ išleidimą „Steam“ platformoje, žaidimą kelis kartus „Epic Games“ parduotuvėje buvo galima įsigyti su nuolaida, o „Steam“ žaidėjai tikėjosi, kad ir jie gaus tą pačią nuolaidą. „IO Interactive“ manė, kad „Steam“ žaidėjai sumokės visą kainą už „Hitman 3“, bet žaidėjai buvo labai nusivylę ir dėl to „Hitman 3“ žaidimą užvertė neigiamomis apžvalgomis. Kai žaidimas yra išleidžiamas išskirtinai tik kokioje nors platformoje, tai tada kai jis patenka į kitas platformas yra įprasta jį pardavinėti su nuolaida, nes žaidimas jau būna ne naujas. Būtent dėl to ir pasipiktino „Steam“ bendruomenė.

„IO Interactive“ suprato savo klaidą ir bandys situaciją pataisyti. Visi įsigiję „Hitman 3“ žaidimą „Steam“ platformoje iki 2022 m. vasario 19 d. vietoj paprastos žaidimo versijos gaus „Deluxe Edition“. Perkantys „Hitman 3 Deluxe Edition“ gaus „Seven Deadly Sins“ papildymą nemokamai.

Our HITMAN 3 launch on Steam didn’t go as planned. We were excited to bring HITMAN 3 to Steam with new content and we knew that anticipation and excitement levels amongst our Steam players was high, especially as the game had been an Epic exclusive for a year.

Ultimately, we didn’t meet our own expectations of a launch experience and we don’t like that our Steam community is beginning their HITMAN 3 journey in this way.

So, here’s what we’re going to do: Everyone on Steam who has already bought HITMAN 3, or anyone that buys the game through to February 19th 2022, will be granted a free upgrade.

-> All HITMAN 3 Standard Edition owners will get a free upgrade to the HITMAN 3 Deluxe Edition.

-> All HITMAN 3 Deluxe Edition or HITMAN Trilogy owners will get a free upgrade to the Seven Deadly Sins Collection.

Starting on January 27th 2022, this process will begin to automatically roll out via Steam entitlements. Simply launch your Steam copy of HITMAN 3 and the new content from your free upgrade will be waiting for you to enjoy.