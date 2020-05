Ispanijos mažmenininkas atskleidė 10-os kartos „Core“ procesorių kainas

„Intel“ visai neseniai atskleidė oficialias 10-os kartos „Core“ procesorių kainas, bet jas ne visada galima pamatyti realybėje. Be to, „Intel“ skelbtos kainos yra už 1000 vienetų, o taip pat JAV rinkai, kur neįskaičiuojamas PVM. Vienas didžiausių Ispanijos mažmenininkų atskleidė, už kiek jie pardavinės būsimus 10-os kartos „Core“ procesorius, tad labai panašių kainų galime tikėtis ir Lietuvoje. Už flagmaną i9-10900K reikės sumokėti 569,9 €, o tas pats procesorius be integruotos grafikos kainuos 539,9 €. Kitas kainas galite pamatyti sąraše žemiau.

Pagal dabartinę informaciją atrakinti 10-os kartos „Core“ procesoriai (su K raide gale) prekyboje pasirodys gegužės 20 dieną, o visi kiti gegužės 27 dieną. Tomis pačiomis dienomis turėtume sulaukti ir apžvalgų apie minėtus procesorius.