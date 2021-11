JAV buvo pavogtas sunkvežimis su EVGA RTX 30 vaizdo plokštėmis

Vaizdo plokščių pasaulyje ir taip trūksta, o EVGA dar prarado ir sunkvežimį pilną RTX 30 serijos vaizdo plokščių, kurių vertė yra nuo 329.99 USD iki 1959.99 USD. Čia, žinoma, kalbama apie rekomenduojamas kainas, o tai reiškia, kad sunkvežimyje buvo nuo RTX 3060 iki RTX 3090 vaizdo plokščių, bet EVGA tikslių skaičių nepateikia. Ši vagystė įvyko JAV, Kalifornijoje.

EVGA praneša, kad puikiai žino tikslius serijinius pavogtų vaizdo plokščių numerius ir jei kas nors norės tokią vaizdo plokštę užregistruoti kompanijos tinklapyje gali sulaukti nemalonių svečių iš teisėsaugos. Be to, vogtoms vaizdo plokštėms nebus taikomas garantinis aptarnavimas. Kadangi vagystė įvyko JAV, tai mums Lietuvoje tokią vaizdo plokštę nusipirkti yra labai maža tikimybė.

PLEASE TAKE NOTICE that on October 29, 2021, a shipment of EVGA GeForce RTX 30-Series Graphics Cards was stolen from a truck en route from San Francisco to our Southern California distribution center.

These graphics cards are in high demand and each has an estimated retail value starting at $329.99 up to $1959.99 MSRP.

PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that under state and Federal law:

It is a criminal and civil offense to “buy or receive” property that has been stolen. Cal. Penal Code section 496(a).

It is also a criminal and civil offense to “conceal, sell, withhold, or aid in concealing selling or withholding” any such property.

PLEASE TAKE FURTHER notice that:

If you are able to successfully register your product and see it under My Products, then your product is NOT affected by this notice, you can also check the serial number at the EVGA Warranty Check page to see if it is affected.

EVGA will NOT REGISTER or HONOR ANY WARRANTY or UPGRADE claims on these products.

If you have or receive any information relating to these products, please share that with us at stopRTX30theft@evga.com.

We appreciate your attention to this issue.

Thank you,

EVGA Management