JAV Teisingumo Departamentas pradėjo tyrimą dėl galimo NVIDIA naudojimosi dominuojančia padėtimi

JAV Teisingumo Departamentas (U.S. Department of Justice) tiria konkurentų skundus dėl NVIDIA elgesio dirbtinio intelekto lustų rinkoje, teigiama „The Information“ pranešime.

Teisingumo Departamentas kreipiasi į tokias bendroves kaip AMD, kad surinktų informaciją. Teigiama, kad NVIDIA grasino nubausti klientus, kurie perka konkurentų produktus, ir galbūt taiko didesnius tarifus tinklo įrangai, jei įmonės perka AMD ar „Intel“ dirbtinio intelekto lustus.

Atsakydamas į „Reuters“ užklausą apie šiuos kaltinimus, NVIDIA atstovas spaudai teigė:

Mes konkuruojame remdamiesi dešimtmečius trukusiomis investicijomis ir inovacijomis, skrupulingai laikydamiesi visų įstatymų, užtikrindami, kad NVIDIA būtų atvirai prieinama kiekvienai įmonei debesyje ir vietoje ir kad klientai galėtų pasirinkti jiems tinkamiausią sprendimą. – NVIDIA atstovas spaudai agentūrai „Reuters“

Tai ne pirmas kartas, kai NVIDIA susiduria su antimonopoliniais tyrimais. Rugsėjį dėl panašių Prancūzijos bendrovių skundų tyrėjai surengė reidą į NVIDIA biurus.

Tuo tarpu NVIDIA iki metų pabaigos ketina pristatyti naujausią „Blackwell“ architektūrą. Šios savaitės pradžioje NVIDIA patvirtino, kad bendrovė jau gamina šių įrenginių pavyzdžius.