JAV vartotojai vaizdo žaidimų sektoriuje išleido 13 % mažiau

Rinkos tyrimų grupės NPD ataskaitoje apie JAV vartotojų išlaidas vaizdo žaidimų turiniui atskleidžiama, kad antrąjį ketvirtį šiame sektoriuje išlaidos sumažėjo iki 12,35 mlrd. dolerių, t. y. 13 proc. per metus. Pranešama, kad šio nuosmukio priežastys – nuolatiniai konsolių tiekimo apribojimai (daugiausia „PlayStation 5“), mažesnis išleidžiamų naujų žaidimų skaičius, didėjančios pragyvenimo išlaidos ir grįžtančios laisvalaikio išlaidos (kelionės, dalyvavimas renginiuose ir pan.). Tačiau NPD pažymi, kad vartotojų išlaidos vis dar viršija iki pandemijos buvusį lygį.

Bendros vaizdo žaidimų turinio išlaidos, įskaitant fizinius ir skaitmeninius pardavimus, DLC, mikrotransakcijas ir prenumeratas konsolėms, debesijos, mobiliesiems, nešiojamiesiems, asmeniniams kompiuteriams ir VR, praėjusį ketvirtį sumažėjo 13 proc. iki 10,97 mlrd. dolerių. Prenumeruojamas turinys buvo vienintelis segmentas, kuriame buvo užfiksuotas teigiamas augimas, o išlaidos mobiliesiems žaidimams sumažėjo 12 proc.

Vaizdo žaidimų techninės įrangos pardavimai praėjusį ketvirtį išliko palyginti stabilūs ir per metus sumažėjo tik vienu procentu. Per tris mėnesius daugiausia parduota „Nintendo Switch“ konsolių, o „PlayStation 5“ pardavimai per šį laikotarpį buvo didžiausi doleriais. Antrąjį ketvirtį išlaidos vaizdo žaidimų priedams sumažėjo 11 procentų, daugiausia dėl sumažėjusių žaidimų pultų pardavimų.