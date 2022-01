Jeigu „Activision“ žaidimai taps išskirtiniai XBOX platformai, „Sony“ praras milijonus

„Sony“ tiki, kad kai „Microsoft“ galutinai įsigys „Activision“ kompaniją, naujieji savininkai gerbs esamus susitarimus ir „Activision“ žaidimai ir toliau bus prieinami „PlayStation“ konsolėms. Priminsime, kad „Microsoft“ už „Activision-Blizzard“ yra pasiruošę sumokėti 68,7 mlrd. JAV dolerių, o „Activision“ turi labai pelningą žaidimų seriją – „Call of Duty“. „Activision“ iš „Call of Duty“ gauna milijardus pajamų, taip milijardus. Per metus ši žaidimų serija sugeneruoja apie tris milijardus JAV dolerių pajamų. Tad tai yra lyg žąsis dedanti auksinius kiaušinius.

Jeigu „Microsoft“ nuspręstų, kad „Call of Duty“ serija turi tapti išskirtine XBOX konsolėms, tai „Sony“ per metus prarastų apie 260 mln. JAV dolerių. Kol kas „Microsoft“ sako, kad gerbs esamus „Activision-Blizzard“ susitarimus ir nežada žaidimų pašalinti iš „PlayStation“ ekosistemos, bet „Microsoft“ ir „Sony“ visgi yra konkurentai ir ateityje galime sulaukti visko.

„Microsoft“ :

We will honor all existing commitments post close. As with Microsoft’s acquisition of Minecraft, we have no intent to remove any content from platforms where it exists today.