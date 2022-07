Kinijoje vaizdo plokščių kainos jau yra mažesnės nei rekomenduojamos

Naujos kartos vaizdo plokščių išleidimas jau ne už kalnų, o NVIDIA ir AMD susiduria su didžiuliais RTX 30/RX 6000 vaizdo plokščių likučiais. Grafikos kortų yra tiesiog per daug, o norinčiųjų jas įsigyti – per mažai. Abi bendrovės galėtų oficialiai sumažinti savo vaizdo plokščių rekomenduojamas kainas, kas galėtų gerokai padidinti pardavimus. Deja, kol kas nei viena, nei kita to nepadarė, bet Kinijoje vaizdo plokštės jau pardavinėjamos už mažesnes nei rekomenduojamas kainas.

Pranešama, kad Kinijoje dabar stipriai mažėja dabartinės kartos vaizdo plokščių kainos. Mažmenininkai mažina kainas, o kasėjai masiškai parduoda savo plokštes, taip sukurdami labai konkurencingą rinką. Vien per pastarąją savaitę flagmanas RTX 3090 Ti buvo pardavinėjamas už 9499 RMB (1415 JAV dolerių), t. y. 38 proc. pigiau nei rekomenduojama kaina (14999 RMB). Šiek tiek mažesnis, bet vis tiek reikšmingas sumažinimas taikomas ir RTX 3090 modeliui, kurį dabar galima rasti vos už 8498 RMB (1266 USD), t. y. beveik 29 % pigiau nei rekomenduoja NVIDIA. Kainų pokytis turi įtakos ne tik NVIDIA, bet ir AMD produkcijai. Dabar „Radeon RX 6900 XT“ galima rasti vos už 4999 RMB (744 USD), t. y. 37,5 % pigiau lyginant su pradine 7999 RMB kaina.

Remiantis lentele, kurioje nurodytos mažiausios kiekvieno „Radeon“ ir „GeForce“ modelio mažmenininkų kainos, nė viena plokštė nebėra parduodama už rekomenduojamą kainą. Vidutiniškai Kinijoje naujų „Radeon RX 6000“ modelių kainos yra 20 % mažesnės už rekomenduojamas, NVIDIA – 19 %.