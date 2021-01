Kritinis „Windows 10“ trūkumas gali sugadinti duomenų laikmeną

Pastebėta, kad „Windows 10“ NTFS failų sistema turi kritinį trūkumą, kurį panaudojus failai kietajame diske bus nepasiekiami. „Windows 10“ NTFS sistemos trūkumas pasireiškia, kai tam tikru būdu užvadinamas failas ir po to įvykdoma komanda per CMD konsolę arba per naršyklę. Pavadinus aplanką ar failą „$i30“ vardu ir vykdant specifinę komandą „Windows“ operacinė sistema išmes įspėjimą apie failo ar direktorijos sugadinimą ir negalėjimą perskaityti. Po to operacinė sistema pasiūlys naudotojui perkrauti kompiuterį ir sutvarkyti šią klaidą. Suprantama, to disko, kuriame yra „$i30“ failas, operacinė sistema sutaisyti jau nebegalės ir jis nebeveiks. Ši klaida pasireiškia „Windows“ operacinėse sistemose nuo 1803 versijos. Kol kas klaidai pataisymo nėra, bet labai tikėtina, kad jis pasirodys labai greit.