Laikui bėgant AMD naudos Raytracing technologiją

David Wang yra „Radeon Technologies Group“ vyresnysis viceprezidentas inžinerijos srityje, todėl tikrai žino ką planuoja AMD. Jis interviu su „4Gamer“ metu pasisakė apie Raytracing, o ši tema tikrai domina ne vieną.

David Wang iš karto pridūrė, kad tai yra jo asmeninė nuomonė, bet jis yra įsitikinęs, kad AMD tikrai turės atsaką „nVidia“ DXR technologijai. Suprantama, kažkokių datų pateikta nebuvo, o ir greito naujos technologijos produkto tikėtis būtų naivu. David Wang pridūrė, kad Raytracing žaidimuose nepaplis plačiai tol, kol šios technologijos negalės pasiūlyti vaizdo plokštės visose kategorijose, nuo žemiausio iki aukščiausio spartos segmento.

