Lapkričio 3 d. AMD planuoja atskleisti „Radeon 7000“ vaizdo plokščių seriją

AMD patvirtina, kad lapkričio 3 dieną bus surengta tiesioginė transliacija, kurios metu bus pristatyta nauja grafikos karta, tačiau, deja, apie produktų išleidimą kol kas nekalbama.

Lapkričio 3 d. AMD surengs tiesioginę transliaciją pavadinimu „together we advance_gaming“, kuri bus rugpjūčio mėnesio renginio „together we advance_PCs“, skirto „AMD Ryzen 7000“ serijai, tęsinys. Tikėtina, kad grafikos renginyje bus laikomasi to pačio šablono ir bus pateikiama tik svarbiausia informacija apie naująją „Radeon“ seriją, pavyzdžiui, produktų pavadinimai, dizainas ir sparta. Bendrovė taip pat turėtų patvirtinti tikslią išleidimo datą ir kainas. Kol kas nežinome apie kiek modelių AMD yra pasiruošusi kalbėti, bet manoma, kad tikrai bus atskleista „Radeon 7900“ serija, o gal taip pat sulauksime ir „Radeon 7800“ serijos duomenų. Realus vaizdo plokščių išleidimas turėtų įvykti lapkričio gale arba pačioje gruodžio pradžioje.

„together we advance_gaming“ renginio transliacija prasidės 22:00 val. Lietuvos laiku lapkričio 3 dieną.

AMD to Host Livestream Event to Unveil AMD RDNA 3 Graphics Generation

AMD (NASDAQ: AMD) today announced “together we advance_gaming,” a livestream event to unveil the next generation of AMD Radeon™ graphics. AMD executives will provide details on the new high-performance, energy-efficient AMD RDNA™ 3 architecture that will deliver new levels of performance, efficiency and functionality to gamers and content creators.

The show premieres at 1:00 p.m. PDT on Thursday, November 3, on the AMD YouTube channel. A replay can be accessed a few hours after the conclusion of the event at AMD.com/Radeon.