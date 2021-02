Lustų trūkumas gali būti jaučiamas net 2022 metais

Silicio industrijos specialistai mano, kad dabar pasaulyje jaučiamas lustų trūkumas 2021 metų pirmame ketvirtyje nepagerės, bet gali persikelti net į 2022 metus. Tokia situacija susidarė ne tik dėl to, kad lustų pasiūlą pablogina perpardavinėtojai, kasėjai ar tiesiog išaugusi paklausa, bet ir dėl to, kad puslaidininkių gamybos resursai yra labai riboti ir gamybos apimtis padidinti greitai nėra įmanoma.

Lustų gamyba yra labai sudėtinga ir nuo užsakymo pateikimo iki jo įvykdymo praeina ne vienas mėnesis. Be to, gamybos linijų užsakymas irgi vyksta iš anksto ir įvesti papildomus gamybos pajėgumus yra labai sunku, nes ir taip viskas būna užsakyta. Teigiama, kad dabar lustų paklausa gamybos pajėgumus viršija 10-30 %. Nors TSMC ir „Globalfoundries“ pranešė, kad šiais metais didins gamybos apimtis, bet norint pajausti efektą reikia laukti bent vieną ketvirtį nuo to laiko, kai lustai yra gaminami visu pajėgumu.

Kadangi 2021 metų pirmoje pusėje daugelis šalių nutrauks karantinus, tai lustų poreikis gali padidėti dar labiau, o tai reiškia dar mažesnę produktų pasiūlą. Tai reiškia, kad šiemet vaizdo plokščių ir procesorių geromis kainomis tikėtis nereikėtų.