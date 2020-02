„Mercury Research“: AMD tenka 18,3 % stalinių kompiuterių rinkos

Pagal įvairią statistiką, AMD vis didina procesorių rinkos dalis stalinių kompiuterių, serverių ar mobiliuose segmentuose. „Mercury Research“ skelbia 2019 metų ketvirto ketvirčio procesorių rinkos duomenis, o čia galime pastebėti seną tendenciją – AMD rinkos dalis auga.

Serverių rinkoje AMD paskutiniame 2019 metų ketvirtyje iš „Intel“ atsikovojo 0,2 % rinkos, o per visus metus 1,4 %. Dabar kompanijai tenka 4,5 % serverių rinkos. Stalinių kompiuterių segmente AMD rinkos dalis didesnė, čia kompanijai tenka 18,3 % pyrago dalies. Per paskutinį ketvirtį AMD savo dalį didino 0,3 %, o per visus 2019 metus rinkos dalis išaugo 2,4 %. Nešiojamų kompiuterių segmente AMD atrodo gan neblogai su 16,2 % rinkos dalimi. Per paskutinį 2019 metų ketvirtį AMD rinkos dalis augo 1,5 %, o per visus metus net 4 %.

Skaičiuojama, kad bendrai AMD tenka 15,5 % x86 procesorių rinkos. Per paskutinius metus AMD savo rinkos dalį padidino 3,2 %. Tai reiškia, kad būtent tiek neteko „Intel“.