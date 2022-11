„Meta“ šia savaitę atleis tūkstančius darbuotojų

„The Wall Street Journal“ šaltiniai sako, kad „Meta“ jau trečiadienį pradės masinius atleidimus. Tūkstančiai darbuotojų gali netekti darbo, nes tai bus didžiausias kada nors įvykęs didelės technologijų bendrovės darbuotojų skaičiaus mažinimas. Per pastaruosius trejus metus „Meta“ įdarbino dešimtis tūkstančių darbuotojų. Šią savaitę pradedamas didelis darbuotojų skaičiaus mažinimas – pirmasis per visą „Meta“ istoriją – gali būti ženklas, kad ji per greitai augo.

„Meta“ atstovas spaudai atsisakė komentuoti situaciją, vietoj to nurodydamas į Mark Zuckerberg komentarus per spalio pabaigoje vykusį pokalbį dėl trečiojo ketvirčio pajamų. M. Zuckerberg bandė sumenkinti atleidimų mastą, sakydamas, kad kai kurios „Meta“ komandos padidės arba sumažės, todėl iki 2023 m. pabaigos įmonė liks tokio pat dydžio arba šiek tiek mažesnė.

Spalio pabaigoje „Meta“ pranešė apie III ketvirčio pajamas ir milijardus sumažėjusias pajamas kartu su daugiau nei pusę trilijono dolerių prarastos rinkos vertės per pastaruosius metus. Bendrovės akcijos taip pat smarkiai krito nuo praėjusių metų rugsėjo mėn. Daugelis dėl šių bėdų kaltina „Meta“ investicijas į „Metaverse“ (Metavisata) padalinį „Reality Labs“, kuris per 2021 ir 2022 m. prarado milijardus.

Zuckerberg nuoširdžiai tiki, kad Metavisata yra ateitis ir jos vardu pervadino savo bendrovę. Tačiau kiti mano, kad dauguma Metavisatos verslo įmonių per kelerius metus užsidarys. Net jei bendrovės VR/AR ambicijos tempia ją žemyn, „Meta“ nėra vienintelė šio rudens diržų veržimosi tendencija. Praėjusią savaitę „Amazon“ paskelbė apie įdarbinimo įšaldymą, kaltę suverčiant makroekonominiams neramumams.

Taip pat praėjusią savaitę naujasis „Twitter“ savininkas Elon Musk atleido pusę bendrovės darbuotojų, siekdamas sumažinti išlaidas, susijusias su skola, kurią jis užkrauna „Twitter“, įsigijęs bendrovę už 44 mlrd. dolerių. Tačiau dėl to, kad darbuotojai nebuvo iš anksto įspėti pagal įstatymus, buvo iškeltas kolektyvinis ieškinys. Gali būti, kad „Twitter“ netgi teks iš naujo įdarbinti kai kuriuos darbuotojus, nes jie buvo atleisti per klaidą arba bendrovė dabar supranta jų svarbą.

Darbo vietų mažėjimas visose šiose bendrovėse vyksta atsižvelgiant į bendrą po pandemijos kilusį sunkmetį įvairiuose technologijų sektoriuose. Klientų entuziazmas pirkti kompiuterių komponentus, planšetinius kompiuterius, telefonus ir „Chromebook“ kompiuterius pastaruoju metu sumažėjo, nes daugelis baiminasi artėjančios recesijos.