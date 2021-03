„Meteor Lake“ bus pirmoji „Intel“ procesorių architektūra pagaminta naudojant 7 nm litografiją

„Intel“ generalinis direktorius, Pat Gelsinger, papasakojo kas mūsų laukia ateityje. Teigiama, kad pirmoji klientams skirta 7 nm architektūra bus „Meteor Lake“. Ji bus skirta mobiliam ir stalinių kompiuterių segmentams, o pirmieji procesoriai turėtų būti išleidžiami 2023 metais. Būtent tada „Intel“ tikisi masiškai paleisti 7 nm litografijos gamybos linijas.

„Intel“ jau 2021 metų antrame ketvirtyje užbaigs „Meteor Lake“ procesorių dizainą, bet iki galutinio produkto dar reikės palaukti kelis metus. „Meteor Lake“ turės plytelių dizainą. Įdomu tai, kad plytelės bus gaminamos naudojant skirtingas litografijas. Pagrindinė branduolių plytelė bus pagaminta naudojant 7 nm techprocesą, o viskas į viena procesorių bus sujungta naudojant „Foveros“ pakavimo metodą.

„Meteor Lake“ procesoriai bus išleidžiami po „Raptor Lake“ architektūros, kuri pakeis „Alder Lake“. Tad galime sakyti, kad „Meteor Lake“ priklausys 14 „Core“ procesorių šeimai.

Intel’s 2023 CPU product roadmap: “It includes Meteor Lake for client and ‘Granite Rapids’ for data center. Both Meteor Lake and Granite Rapids will have compute tiles built on Intel 7nm. […] For our 2023 roadmap, we will also leverage our relationship with TSMC to deliver additional leadership CPU products for our client and data center customers. This is the power of our new IDM 2.0 model combined with a modular approach to design and Intel’s industry leading packaging technologies.”

— Pat Gelsinger