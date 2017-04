„Microsoft“ paaiškino kodėl „Project Scorpio“ neturi „Ryzen“

Jei jums įdomu, kodėl „Microsoft“ nepanaudojo „Ryzen“ architektūros procesoriaus savo greit išleidžiamoje „Project Scorpio“ konsolėje, tai atsakymas yra labai paprastas.

„Microsoft“ atskleidė, kad jiems paprasčiausiai to neprireikė. „Jaguar“ procesoriaus aštuoni branduoliai patobulinti taip, kad konsolė nejaustų spartos trūkumo iš jų. Be to, „Microsoft“, veikiausiai, norėjo tik aštuonių fizinių branduolių, o „Ryzen“ branduoliai daug didesni, juos naudojant būtų išaugusi viso lusto kaina.

Priduriama, kad kuriant „Project Scorpio“ buvo norima išlaikyti 100 % atgalinį suderinamumą su „Xbox One“ ir „Xbox One S“, bet tuo pačiu padidinant spartą. Tai buvo pasiekta „Jaguar“ branduolius stipriai modifikuojant ir jų dažnį pakeliant iki 2.3 GHz.