„Microsoft“ patvirtino, kad „Radeon RX 6000“ serija palaiko AV1 video kodeką

Jau seniau buvo kalbų, kad „Radeon RX 6000“ serijos vaizdo plokštės palaikys AV1 video kodeką, o dabar tai tampa oficialu. AV1 kodekas leis duomenis suspausti 30 % arba 20 % padidinti suspaudimo efektyvumą lyginant su VP9 kodeku.

„Microsoft“ savo įraše patvirtino, kad AV1 kodeką palaiko „Intel“ su savo „Tiger Lake“ procesoriais, NVIDIA su „Ampere“ architektūra ir AMD su RDNA 2 architektūra („Radeon RX 6000“ serija). Norint naudoti AV1 kodeką taip pat reikia „Windows 10“ 1909 ar naujesnės operacinės sistemos, o taip pat AV1 įskiepio. Tad tiek „Intel“, tiek NVIDIA jau turi techninę įrangą, kuri palaiko AV1 kodeką, o AMD tai padarys su RX 6000 serijos vaizdo plokštėmis.

VP1 kodeko pagrindinė stiprybė yra greitas apdorojimo laikas. Pavyzdžiui, VVC programinis kodekas yra 28 % geresnis HD raiškoje ir 34 % geresnis UHD raiškoje, bet apdorojimas išsiunčiant duomenis reikalauja 70 % daugiau galios, o gaunantis prietaisas turi padaryti 54 % daugiau apdorojimo lyginant su AV1 kodeku.

Microsoft:

