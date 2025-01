Milijonierius, norintis gyventi amžinai, nustojo vartoti ilgaamžiškumo vaistą, nes susirūpino, kad jis pagreitino senėjimą

Džonsonas, kuris uždirbo daugiau nei 300 mln. dolerių, kai 2013 m. „PayPal“ įsigijo jo mobiliųjų ir internetinių mokėjimų bendrovę „Braintree“, pastaruoju metu daug dėmesio sulaukė dėl savo projekto „Blueprint“ kovos su senėjimu paieškų. Jis taip pat parduoda savo (labai brangius) maisto papildų rinkinius ir individualius sveikatos režimus „Blueprint“ pavadinimu.

47-erių Džonsonas yra „Netflix“ dokumentinio filmo „Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever“ („Nemirti: žmogus, kuris nori gyventi amžinai“) objektas, kuriame atskleidžiama, kad jis kasdien vartoja 54 tabletes, be daugelio kitų dalykų, siekdamas sulėtinti natūralų biologinį procesą.

Viena iš šių tablečių – rapamicinas, vaistas, iš pradžių naudotas kaip imunosupresantas, kad būtų išvengta organų transplantacijos atmetimo, taip pat kaip tam tikrų vėžio rūšių ir retų ligų, pavyzdžiui, tuberozinės sklerozės komplekso, gydymo priemonė. Jis veikia slopindamas mTOR kelią, kuris atlieka svarbų vaidmenį senėjimo ir su amžiumi susijusių ligų atsiradimo procese, todėl pradėta tirti, ar jis gali būti naudingas senėjimo stabdymui.

Džonsono nelaimei, paaiškėjo, kad rapamicinas turėjo priešingą poveikį, nei jis norėjo: vaistas iš tikrųjų jį sendino. Jis taip pat sukėlė daugybę nemalonių šalutinių poveikių.

„Nepaisant didžiulio ikiklinikinių tyrimų potencialo, aš ir mano komanda priėjome prie išvados, kad rapamicino dozavimo visą gyvenimą nauda nepateisina didelių šalutinių poveikių“, – rašė jis svetainėje „X“. Džonsonas paaiškino, kad tai odos infekcijos, lipidų sutrikimai, padidėjęs gliukozės kiekis ir padidėjęs širdies susitraukimų dažnis ramybės būsenoje. „Nenustatę jokių kitų pagrindinių priežasčių, įtarėme, kad tai Rapamicinas, o kadangi dozės koregavimas neturėjo jokio poveikio, nusprendėme visiškai nutraukti jo vartojimą.“

Džonsonas beveik penkerius metus vartojo rapamiciną, eksperimentuodamas su įvairiomis dozėmis. „Netflix“ dokumentiniame filme jis pavadino savo rutiną pačiu agresyviausiu rapamicino protokolu iš visų, kurie dirba šioje srityje. Kai kurie programoje pasirodę medicinos ekspertai dalijosi nuogąstavimais dėl žmonių, vartojančių šį vaistą ilgaamžiškumo tikslais.

Teigiama, kad Džonsonas kasmet išleidžia apie 2 mln. dolerių savo sveikatos režimui, į kurį įeina veganiška mityba, saulės vengimas ir kasdienė mankšta. Jis taip pat naudojo šoko procedūras savo genitalijoms, akivaizdžiai siekdamas įgyti 18-mečio jaunuolio erekciją.