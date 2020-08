Nesenstantis grožis slypi detalėse

MMD pristato naują „Philips 279C9″ monitorių į rinką

Amsterdamas, 2020 m. rugpjūčio 12 d. – MMD, lyderiaujanti monitorių bendrovė ir „Philips monitors“ prekės ženklo licencijų partneris, praneša apie naująjį 27 colių (68,47 cm) „Philips 279C9″ LCD monitorių, kuris atitinka net pačius ambicingiausius reikalavimus, susijusius su didžiausiu produktyvumu ir didesne bei naujesne naudotojo patirtimi. Išskirtinis „279C9″ dizainas buvo apdovanotas „iF Design Award 2020″ ir kaip „Red Dot“ nugalėtojas 2020 m.

Dėl savo elegantiško kontūro, USB-C prievado, aukštos vaizdo kokybės ir ergonominių savybių „Philips 279C9“ monitorius yra puikus sprendimas bet kuriam namų naudotojui kurie kelia aukštus stiliaus reikalavimus. Dėka 4K raiškos, ekranas yra idealus profesionalams, kurie reikalauja aukščiausio detalumo ir tikslumo.



„Philips 279C9″

Dizainas yra svarbus

„Philips 279C9″ monitorius pasižymi „Zero Bezel“ dizainu, kuris pašalina aplinkinį rėmelį ir sukuria išplečiamą vaizdą, tuo pačiu suteikdamas galimybę naudoti vientisas kelių monitorių sistemas. Be to, dėl juodos tekstūros, šis monitorius yra puikus darbo sprendimas moderniam ir patraukliam interjerui.

Puikus dizainas nesibaigia priekyje: dėl nuostabaus kabelio valdymo jis sumažina vieną didžiausių kovų dėl tvarkingos darbo vietos – laidų netvarką.

Visi prievadai ir funkcijos, užtikrinantys geriausią našumą

Šiais laikais visi yra įpratę dirbti su keliais prijungtais įrenginiais, o tai reiškia, kad prievadai yra pagrindinė savybė, kurios negalima praleisti. „Philips 279C9″ turi C tipo USB jungtį, leidžiančią naudotojams perduoti duomenis dideliu greičiu ir tuo pačiu metu įkrauti nešiojamąjį kompiuterį (iki 65 W). Monitoriuje taip pat yra vienas DisplayPort, du HDMI ir keturi USB 3.2 prievadai.

Šiam modeliui parinkta IPS panelė suteikia ypač platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, leidžiantį aiškų ir ryškų vaizdą iš beveik kiekvieno kampo. Be to, IPS ekranai užtikrina nepaprastai ryškius vaizdus su ryškiomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms žiūrėti ar redaguot, filmams žiūrėti ir naršyti internete, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas. Be to, su savo „UltraClear 4K UHD“ (3840 x 2160) skiriamąja geba, 1,07 milijardo spalvų ir VESA sertifikuotu „DisplayHDR 400″ palaikymu, šis monitorius atkuria visas detales. Puiki ir išsamesnė spalvų paletė praturtins regėjimą ir padarys kiekvieną vaizdą patrauklesnį, su gilesnėmis ir niuansuotomis juodosiomis spalvomis, o didžiausias ryškumas bus iki 400 nitų.

„Philips 279C9″ taip pat palaiko AMD „FreeSync“ technologiją, užtikrinančią be vargo sklandžią žaidimų eigą be trūkčiojimo ar plyšinėjimo, kartu palaikant „SmartImage“ žaidimo režimus, skirtus vaizdo gerinimui.

Rūpinimasis naudotojų sveikata

Dirbant yra trys pagrindiniai aspektai, kuriais visada turėtume rūpintis: laikykitės teisingos laikysenos, sumažinkite akių nuovargį ir šiek tiek pailsėkite. „Philips 279C9″ padaro darbo valandas kiek įmanoma patogesnes, pradedant nuo pat stovo: „SmartErgoBase“ yra unikalus pakreipiamas, sukamas, paverčiamas ir reguliuojamo aukščio stovas, užtikrinantis maksimalų lankstumą naudotojui ir užtikrinantis ergonomišką ekrano patogumą, leidžiančią lengvai išdėstyti ekraną, kiek to reikia.

Siekiant palengvinti ilgos darbo dienos fizinę įtampą, ekrane taip pat yra „LowBlue“ režimas, užtikrinantis produktyvumą akims, ir „Flicker-Free“ technologija naikinanti mirgėjimą, kad būtų užtikrintas mažesnis akių nuovargis.

Dabar parduotuvėse „Philips 279C9„ galima įsigyti, o gamintojo rekomenduojama kaina yra 529 EUR.

Daugiau informacijos apie „Philips“ monitorius: https://www.philips.co.uk/c-m-pc/monitors