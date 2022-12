MSI „Radeon RX 7900“ serijos vaizdo plokštes išleis tik pirmame 2023 metų ketvirtyje

MSI yra viena didžiausių vaizdo plokščių gamintojų, tačiau, priešingai nei „Gigabyte“ ar ASUS, dar neišleido nė vienos „Radeon RX 7900“ serijos vaizdo plokštės. Tiesą sakant, bendrovė net neparodė AMD gamyklinio dizaino modelio, kurį pati AMD tiekia visiems savo partneriams.

Skirtingai nei ASUS ar „Gigabyte“, MSI taip pat dar neparodė jokios „Radeon“ vaizdo plokštės su išskirtiniu dizainu. ASUS sugebėjo išleisti ne tik AMD gamyklinio dizaino modelius, bet ir savo patobulintus dizainus, kurie jau pateko ne tik pas apžvalgininkus, bet ir į prekybos vietas.

Dabar MSI Andreas Schilling („HardwareLuxx“) patvirtino, kad „Radeon RX 7900“ serijos vaizdo plokščių bus, bet jos pasirodys tik 2023 m. I ketvirtį. Be to, MSI neplanuojama pardavinėti jokių referencinių (MBA – Made by AMD) dizainų.

Tai, kad MSI turės „Radeon 7900“ serijos produktų, nėra staigmena, bendrovė prieš kelias dienas tai patvirtino „Twitter“. Stebina tik tai, kad tai užtrunka taip ilgai. MSI paprastai labai noriai rodo prototipų dizainus likus kelioms savaitėms iki jų masinės gamybos pradžios. Vis dėlto šį kartą kompanija nepaskelbė net vienos išskirtinio dizaino RX 7900 modelio vizualizacijos. Tai reiškia, kad dizainas galėjo iš esmės pasikeisti arba jis vis dar kuriamas ir galutinis pasirinkimas dar nepriimtas.