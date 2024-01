Naujasis „Philips 49B2U6900CH“ monitorius su internetine vaizdo kamera su automatiniu kadravimu ir „Smart KVM“ jungikliu – idealus pasirinkimas profesionalams





AMSTERDAMAS, 2024 m. sausio 26 d. – Šis monitorius siūlo tai, ko „Philips“ asortimente verslui iki šiol nebuvo. „Philips 49B2U6900CH„ turi daugybę naujų funkcijų, kurios pagerina bendradarbiavimą ir padeda dirbti komandoje šiuolaikinėje skaitmeninėje darbo aplinkoje. Be to, „Philips 49B2U6900CH“ pasižymi dideliu 48,8 colių (124 cm) ekranu su 5120 x 1440 DQHD raiška ir itin plačiais žiūrėjimo kampais. Anksčiau tokiai vaizdo kokybei ir erkano plotui pasiekti reikėjo dviejų greta pastatytų monitorių.

Sukurtas profesionaliai darbo aplinkai

Bene galingiausios ir naudingiausios „Philips 49B2U6900CH“ savybės yra susijusios su profesionalia darbo aplinka. Galima drąsiai teigti, kad jis būtent jai ir sukurtas.

Tokiomis savybėmis, kaip reguliuojama internetinė kamera su automatiniu kadravimu, triukšmą slopinantis mikrofonas ir „Busylight“ indikatorius, šis monitorius palengvina darbą su visame pasaulyje išsibarsčiusiais bendradarbiais. „Philips 49B2U6900CH“ reguliuoja internetinės vaizdo kameros vaizdą taip, kad į kadrą gražiai tilptų visi komandos nariai. Kamerą taip pat galima pakreipti 30 laipsnių kampu, kad bet kokio ūgio žmogus patogiai tilptų į jos stebėjimo lauką.

Šalia kitų galingų darbo funkcijų „Philips 49B2U6900CH“ turi ir „Busylight“ indikatorių, kuris padeda susikalbėti su tame pačiame biure dirbančiais žmonėmis. „Busylight“ indikatorius internetinės kameros viršuje praneša apie darbuotojo užimtumą. Pavyzdžiui, kai žmogus dalyvauja internetiniame pokalbyje, „Busylight“ nusidažo raudona spalva. Naudotojai ir patys gali paspausti „Busylight“ mygtuką, esantį monitoriaus rėmelio apačioje kairėje pusėje, kad lemputė užsidegtų raudonai, perspėdama aplinkinius, kad darbuotojas yra užsiėmęs. Svarbu pažymėti, kad su „Busylight“ galima sinchronizuoti ir savo „Microsoft Teams“ būseną.

Aukštesnis produktyvumas su „Smart KVM“

„Philips 49B2U6900CH“ yra paruoštas darbui ir yra pritaikytas daugeliui užduočių. Pavyzdžiui, viena iš naujų šio monitoriaus savybių, patiksianti siekiantiems aukštesnio produktyvumo, yra „Smart KVM“ jungiklis.

Tris kartus paspaudus „Ctrl“ klavišą galima lengvai perjungti šaltinius; naudotojui nereikia knaisiotis po funkcijų meniu ekrane, kad galėtų per vieną monitorių tuo pačiu periferinių įrenginių rinkiniu valdyti du kompiuterius. Be to, nešiojamąjį kompiuterį ir „Philips 49B2U6900CH“ galima sujungti vienu USB-C laidu, kuris ne tik perduoda duomenis monitoriui, bet ir įkrauna prijungtą įrenginį.

„Philips 49B2U6900CH“ taip pat siūlo šiek tiek papildomo patogumo – ant monitoriaus korpuso yra ausinių kabliukas. Užbaigus darbo dieną ar tiesiog pasiekus pertrauką, kabliuką galima ištiesti ir ant jo tvarkingai pakabinti ausines.

Kitos „Philips 49B2U6900CH“ savybės

„Philips 49B2U6900CH“ savybių sąraše yra ir daugiau išskirtinių bruožų. Tai – ir lenktas korpusas, ir „VESA DisplayHDR 400″ sertifikatas, užtikrinantis įtraukiantį ir kokybišką vaizdą. Be to, „Philips 49B2U6900CH“ turi ir „Low Blue“ režimą, ir „Flicker-Free“ technologiją, ir reguliuojamo aukščio stovą, kad tik naudotojui būtų patogiau žiūrėti į monitoriaus ekraną.

„Philips 49B2U6900CH“ monitorių bus galima įsigyti nuo vasario pradžios už gamintojo nustatytą 1249 eurų kainą.



Daugiau informacijos apie „Philips Monitors“ modelius rasite:

https://www.philips.lt/c-m-so/monitoriai