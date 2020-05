Nauji gandai apie „Ampere“ vaizdo plokštes žaidėjams

„YouTube“ kanalas „Moore’s Law Is Dead“ dažnai turi įvairių gandų apie kompiuterijos pasaulio aktualijas, labai dažnai jie pasitvirtina. Šį kartą video buvo apie būsimas „Ampere“ vaizdo plokštes, o informacija atrodo logiška ir dauguma jos turėtų išsipildyti.

„Ampere“ turėtų būti „Turing“ evoliucija, bet tai nėra vien optiškai sumažinta architektūra. „Ampere“ bus skirta ne tik žaidėjams, bet ir įvairiems skaičiavimams, tad tai universali architektūra. Taip pat aiškėja, kad NVIDIA didžiąją dalį „Ampere“ lustų gamins naudojant „Samsung“ 8 nm litografiją. Į tą kategoriją papuola lustai žaidėjams. TSMC 7 nm litografija turi būti naudojama tik tiems grafikos procesoriams, kurie bus skirti serveriams. Su naujomis vaizdo plokštėmis taip pat gausime DLSS 3.0. Ši technologija veiks dar sklandžiau, o geriausia yra tai, kad ji bus suderinama su visais žaidimais, kurie palaiko TAA kampų glotninimą. Su „Ampere“ NVIDIA pasiūlys „NVCache“ technologiją greitesniam žaidimų užsikrovimui, o tuo pačiu efektyvesniam vRAM naudojimui. Tam bus naudojama DDR ir SSD resursai. „Ampere“ taip pat turės CUDA 11.

Kol kas nežinoma, kokią tiksliai spartą siūlys „Ampere“ vaizdo plokštės, bet apytikslė informacija irgi yra. „Ampere“ sparta per taktą turi pakilti 10-20 %, priklausomai nuo užduoties. Tam didelę įtaką turės ne tik atnaujinta architektūra, bet ir dvigubai padidintas L2 atminties kiekis. Be to, išaugs ir grafikos procesorių dažnis (~+150 MHz), tad iš RTX 3080 reikėtų tikėtis maždaug RTX 2080 Ti spartos. Gal net didesnės. Taip pat sulauksime didesnio „Tensor“ branduolių kiekio, jų padaugės dvigubai. Pasitelkiant kitas optimizacijas Ray Tracing sparta kainų segmentuose turi išaugti maždaug 4 kartus. Jei prielaidos pasitvirtins, RTX 3060 siūlys panašią Ray Tracing sparta kaip dabartinė RTX 2080 Ti. Tuo pačiu Ray Tracing nebeapribos bendros spartos, kaip yra dabar. Su „Ampere“ NVIDIA dar pasiūlys naują atminties kompresijos metodą, tam bus pasitelkiami „Tensor“ branduoliai, tad tekstūros atmintyje užims mažiau vietos. Tai tuo pačiu leidžia NVIDIA labai nedidinti atminties buferio, tad atminties kiekai didės nežymiai arba visai nedidės. „Tensor“ ir RT branduolius turi gauti net žemiausios kategorijos „Ampere“ vaizdo plokštės.

Galiausiai apie „Ampere“ išleidimą. Nors kol kas jokių konkrečių datų nėra, bet gandai sufleruoja, kad „Ampere“ turi pasirodyti rugsėjo mėnesį. Kol kas neaišku, ar tada turi įvykti popierinis ar realus išleidimas. Pasirodžius „Ampere“, NVIDIA žada stipriai atnaujinti ir savo programinę įrangą. Bus pridedama daug naujų funkcijų, o norint jas naudoti nebereiks registruotis kaip dabar.