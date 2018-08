„Square Enix“ kartu su „Eidos Motreal“ išleido ne vieną, bet du naujus „Shadow of the Tomb Raider“ treilerius. Juose akies krašteliu galime pamatyti, kas mūsų laukia žaidime, kuris bus išleidžiamas jau rugsėjo 14 dieną. „Shadow of the Tomb Raider“ bus skirtas asmeniniams kompiuteriams, „Playstation 4“ ir „Xbox One“ konsolėms.