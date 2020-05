Naujos kartos AMD ir NVIDIA vaizdo plokštės galimai bus išleidžiamos rugsėjį

Jau ne pirmą kartą girdime, kad NVIDIA savo „Ampere“ vaizdo plokštes išleis rugsėjo mėnesį. Suprantama, kad tai nėra oficiali informacija, bet ji kartojama jau daug kartų iš įvairiausių šaltinių, tad gal tai tiesa? Labai įdomu, kad tą pačią informacija kartoja ir „Digitimes“, kurie dažniausiai remiasi industrijos šaltiniais, o ne gandais. „Digitimes“ taip pat tvirtina, kad rugsėjo mėnesį, kartu su NVIDIA, savo sekančios kartos vaizdo plokštes pristatys ir AMD. Čia kalbama apie RDNA 2 architektūrą.

Kadangi iki naujos kartos AMD ir NVIDIA vaizdo plokščių liko dar šiek tiek laiko, o informacija apie jas jau sklando, tad pardavimai automatiškai sumažės. Norint didinti pardavimus ir išvalyti esamus vaizdo plokščių likučius iš AMD ir NVIDIA galime tikėtis kainų mažinimo. Koks jis tiksliai bus ir kada įvyks kainų korekcija pasakyti sunku.

With AMD and Nvidia set to launch their next-generation GPUs in September, graphics cards vendors are expected to cut prices for older-generation products, stimulating demand further in third-quarter 2020.