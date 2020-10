„Navi 21“ vaizdo plokštė turi 2577 MHz boost dažnį

Pasak „Igor‘s LAB“, viena AMD partnerių patobulinta „Navi 21“ vaizdo plokštė turi net 2577 MHz boost dažnį. Per daug stebėtis nereikia, nes jei tai tiesa, tai nėra realus dažnis. AMD šiek tiek kitaip nei NVIDIA nurodo boost dažnį. Tad realus dažnis būna kiek mažesnis, labiausiai tikėtina, kad paslaptingos grafikos kortos dažnis bus 2,3-2,4 GHz zonoje. Be to, nėra aišku apie kokį lusta yra kalbama. „Navi 21“ lustas dabar gali turėti tris versijas: XTX, XT ir XL.

Ši informacija buvo ištraukta naudojant „MorePowerTool“, kuri gali nuskaityti BIOS esančius AMD vaizdo plokščių nustatymus. Taip pat buvo atskleista, kad maksimalus „Navi 21“ grafikos procesoriaus dažnis yra 2800 MHz, bet tai tik galimas pasirinkimas, tokį dažnį pasiekti bus tikrai nerealu.