„Need for Speed Heat“ sisteminiai reikalavimai

„Electronic Arts“ atkleidė kokių kompiuterio komponentų reikės norint pasimėgauti nauju „Need for Speed Heat“ žaidimu.

Prie rekomenduojamų sisteminių reikalavimų matome R3 1300X ar i7-4790 procesorių, taip pat reikia turėti 16 GB RAM. Žaidimui pakaks RX 480 ar GTX 1060 vaizdo plokštės. „Need for Speed Heat“ dar užims 50 GB vietos jūsų kietajame diske. Kaip matote, net žaidimą norint pamatyti visu gražumu reikalavimai nėra dideli. Prie minimalių reikalavimų paminėti komponentai yra dar silpnesni.

„Need for Speed Heat“ žaidimas bus išleidžiamas lapkričio 8 dieną.

Minimalūs sisteminiai reikalavimai

OS: Windows 10

Processor (AMD): FX-6350 or Equivalent

Processor (Intel): Core i5-3570 or Equivalent

Memory: 8 GB

Graphics card (AMD): Radeon 7970/Radeon R9 280x or Equivalent

Graphics card (NVIDIA): GeForce GTX 760 or Equivalent

DirectX: 11 Compatible video card or equivalent

Online Connection Requirements: 320 KBPS or faster Internet connection

Hard-drive space: 50 GB

Rekomenduojami sisteminiai reikalavimai

OS:Windows 10

Processor (AMD): Ryzen 3 1300X or Equivalent

Processor (Intel): Core i7-4790 or Equivalent

Memory: 16 GB

Graphics card (AMD): Radeon RX 480 or Equivalent

Graphics card (NVIDIA): GeForce GTX 1060 or Equivalent

DirectX: 11 Compatible video card or equivalent

Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection

Hard-drive space: 50 GB