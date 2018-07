Net patiems išrankiausiems:

„Philips“ monitoriai IFA 2018 parodoje

Berlin, 2018 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 5 d., 22-a salė

Artėjant 58-ai IFA parodai, MMD, pagal licenciją valdanti „Philips“ monitorių prekių ženklą, kaip ir kiekvienais metais, patvirtino savo dalyvavimą šiame renginyje. 22-oje salėje, parodos lankytojai turės galimybę atrasti naujausią „Philips“ monitorių asortimentą, nuo ypač plačių ir lietimui jautrių ekranų, padidinsiančių jūsų produktyvumą, ar monitorių su USB-C išplėstųjų jungčių funkcionalumu, iki ypač plonų ir lenktų monitorių, kurie suteiks dar labiau „įtraukiančią“ žiūrėjimo patirtį, ir dar daugiau naujovių.

Vientisas dizainas vartotojų poreikiams: berėmis, plonas ir lenktas

Keturiose pusėse berėmis dizainas taps naujo „Philips“ monitorių asortimento pagrindiniu bruožu ir idealiai tiks kelių ekranų aplinkų kūrimui ant darbo stalo. Išsiskiriantys savo vientisa išvaizda, šie monitoriai yra itin ploni, vos 6,1 mm storio, o lenktas šių modelių dizainas suteikia dar tikroviškesnę žiūrėjimo patirtį tiek namuose, tiek darbe.

Tobulas sąjungininkas žaidimų konsolių mylėtojams

IFA 2018 parodos metu ypatingas dėmesys bus skirtas 43 colių dydžio ir 4K raiškos monitoriui su „HDR 1000″ standartu, specialiai sukurtam žaidimų konsolių gerbėjams. Parodos lankytojai turės galimybę apžiūrėti šį monitorių žaidimams skirtoje zonoje, „Philips“ stende. Išsiskiriantis kvapą gniaužiančia 4K UHD raiška didžiulėje 43 colių įstrižainės VA panelėje, „Momentum“ serijos monitorius suteiks galimybę konsolių gerbėjams mėgautis kvapą gniaužiančia vaizdo kokybe, greitesniu vizualiniu grįžtamuoju ryšiu ir maža įvesties delsa, užtikrinant greito tempo žaidimų eigą be ekrano vaizdo trūkčiojimo. Be to, šie monitoriai turi ir kitų papildomų funkcijų, užtikrinančių patogumą, ryšį ir malonumą.

Itin platūs monitoriai: natūralus vaizdas

Naujieji „Philips“ monitoriai išsiskiria keliais itin plačiais ekranais su 32:9/32:10 kraštinių santykiu. Didelio dydžio ekranų modeliai, kurie bus pademonstruoti IFA 2018 parodoje, svyruos nuo 43,4 iki 49 colių ir juose bus įdiegta „Hello“ internetinė vaizdo kamera. Ši didelių ekranų erdvė suteiks galimybę produktyviau atlikti kelias užduotis vienu metu, nes duomenys bus pateikiami viename ekrane išvengiant išsiblaškymo susijusio su kelių ekranų aplinkų kūrimu. Šie naujieji monitoriai išspręs poreikį vienu metu naudoti kelis ekranus finansinėse institucijose, biržų operacijų salėse ir kituose B2B sektoriuose.

Skirtas profesionalams: lietimui jautrus ekranas ir išplėstųjų jungčių funkcionalumas

Daugybė šių metų „Philips“ monitorių pasižymi lietimui jautriais ekranais. „Philips“ B2B monitoriai turi P-Cap lietimui jautrią technologiją su iki 10 lietimo taškų vienu metu ir yra atsparūs vandeniui ir dulkėms (IP54). Šie ekranai taip pat išsiskiria lengvu panelės pakreipimu tam, kad būtų galima juos nustatyti norimu kampu suteikiant kuo didesnį patogumą. Šie profesionalūs monitoriai bus pristatyti IFA parodoje kaip 17 ir 21.5 colių modeliai.

Kiti naujausi profesionalūs „Philips“ monitoriai su 5K raiška, kurie bus pristatyti Berlyne ir kurių dydis svyruoja nuo 31,5 iki 34 colių, patenkins šiuolaikinės lanksčios darbo aplinkos poreikius. Šie nauji monitoriai turi USB-C jungtį ir teikia pilną išplėstųjų jungčių funkcionalumą per įvairias jungtis. Jų plona, dvikryptė USB-C jungtis suteikia pilną išplėstųjų jungčių funkcionalumą, leidžiantį naudotojams perkelti duomenis saugiai ir didžiausiu greičiu, prijungti ekraną prie telefono ar nešiojamojo kompiuterio, ir prisijungti prie išorinių įrenginių lengvai ir greitai.

Jei norite sužinoti daugiau, būsime laimingi, galėdami suorganizuoti susitikimą su MMD atstovu 22-oje salėje – tik patvirtinkite datą ir laiką. Stefan Sommer (Marketingo ir Verslo Administravimo Direktorius Europai; MMD Monitors & Displays B.V.). Artem Khomenko (Produkto Vadybininkas, MMD Monitors & Displays B.V.) bus prieinami pokalbiui; prašome pranešti, ar jus domina susitikimas su jais.