„Netflix“ nebeveiks 2010 ir 2011 metų „Samsung“ televizoriuose

„Samsung“ įspėja 2010 ir 2011 metų televizorių naudotojus, jog nuo šių metų gruodžio senesni modeliai nebepalaikys „Netflix“. Tai tuo pačiu liečia ir tam tikrus „Roku“ grotuvus ar 2013 metų ar senesnius „Panasonic“ televizorius.

Visa tai vyksta dėl to, nes senesni prietaisai nepalaiko reikiamo DRM standarto. Be to, šiuose televizoriuose DRM neįmanoma atnaujinti, kad tenkintų „Netflix“ reikalavimus. Todėl turintys „Samsung“ C ar D serijos televizorius nuo gruodžio nebegalės matyti „Netflix“ turinio. Keista, bet šios problemos nebus paveikti australai. Australijoje senesni „Samsung“ televizoriai ir toliau rodys „Netflix“.

Dėl DRM saugumo neatitikimų gali nukentėti ir kiti gamintojai, o ne vien „Samsung“ ar „Panasonic“. Tad nuo gruodžio „Netflix“ gali neveikti ir nepaminėtuose prietaisuose.