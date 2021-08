„Noctua“ duos nemokamus LGA1700 tvirtinimus seniems aušintuvams

Aušintuvų kompanijos dažniausiai savo klientų bėdoje nepalieka kai pasirodo naujas procesorių lizdas ir siūlo nemokamus naujus tvirtinimus. „Noctua“ turintiems jų aušintuvą suteiks LGA1700 tvirtinimus nemokamai, bet reikės atlikti kelis veiksmus.

Norint naujų tvirtinimų turimam „Noctua“ aušintuvui reikės pateikti ne tik aušintuvo įsigijimo dokumentus, bet ir LGA1700 pagrindinės plokštės ir procesoriaus pirkimo įrodymą. Tik tada bus galima gauti nemokamą tvirtinimą aušintuvui, kurio atsiuntimu pasirūpins „Noctua“.

Dauguma „Noctua“ aušintuvų nuo 2005 metų bus suderinami su LGA1700 lizdu naudojant naują tvirtinimą. Tad net senas aušintuvas galės būti panaudotas su nauja LGA1700 platforma. Dėl platesnės informacijos, kurie aušintuvai bus suderinami su LGA1700 lizdu, reikėtų apsilankyti čia.

We have offered free-of-charge mounting upgrade kits to our customers ever since AMD introduced AM2 in 2006, and we’re proudly continuing this tradition with Intel’s upcoming Amber Lake-S processors and the LGA1700 socket”, says Roland Mossig (Noctua CEO). “Customers will be able to upgrade most Noctua CPU coolers since 2005 at no additional cost, so even 15-year-old coolers can be used on the latest processors!