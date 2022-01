Nufotografuota „RTX 3090 TI Founders Edition“ ir patvirtintos specifikacijos

Apie RTX 3090 Ti kalbame jau seniai ir pagaliau pasirodė pirmoji šios vaizdo plokštės nuotrauka. Tai yra „Founders Edition“ modelis, kuris užima tris vietas pagrindinėje plokštėje (triple-slot). Iš tiesų, RTX 3090 Ti FE yra tokio pačio dydžio grafikos korta kaip ir RTX 3090 FE, tik su tam tikrais pakeitimais.

Vienas iš pakeitimu bus tas, kad vietoj 24 atminties lustų bus naudojama 12. Tai leis atminties nebedėti antroje montažinės plokštės pusėje, kas stipriai apsunkindavo jos aušinimą. Be to, atmintis dabar bus 21 Gbps greičio vietoj 19,5 Gbps ir tai suteiks 1008 GB/s duomenų pralaidumą. RTX 3090 Ti turės iki 450 W padidintą TDP reitingą ir dėl to bazinis grafikos procesoriaus dažnis nuo 1395 MHz bus padidintas iki 1560 MHz. Didės ir boost dažnis, jis bus 1860 MHz (+165 MHz). Dar RTX 3090 Ti gaus pilnai įgalintą GA102 lustą, dėl to CUDA branduolių kiekis padidės iki 10752, bet tai yra 2,4 % padidėjimas. Nors RTX 3090 Ti specifikacijos ir paaiškėjo, bet NVIDIA kol kas kainą laiko paslaptyje, bet ir taip aišku, kad RTX 3090 Ti kaina bus didesnė nei RTX 3090.