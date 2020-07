Nulaužus įžymių žmonių ir kompanijų „Twitter“ paskyras buvo prašoma pervesti „Bitcoin“

Kripto valiutų apgavystės yra senos kaip pati kripto valiuta. Apgavystės bandant išvilioti skaitmeninius pinigus vyksta nuolat, bet jų mastas dažniausiai nebūna labai didelis, tik ne šį kartą. Programišiams pavyko nulaužti garsių žmonių, o taip pat kompanijų paskyras ir tada iš jų sekėjų buvo prašoma pervesti „Bitcoin“ valiutos, o paskui buvo žadama pervesti dvigubą sumą atgal. Bent kiek suprantantys kripto valiutą žino, kad pervedus skaitmeninius pinigus jų susigrąžinti nebus įmanoma. Šis apgavystes būdas, kai žadama pervesti dvigubą sumą atgal, naudojamas nuolat ir nuo jo pastoviai nukenčia žmonės. Pranešama, kad programišiams iš viso buvo pervesta 12,86 „Bitcoin“ valiutos, o tai yra beveik 120 000 JAV dolerių.

Šios atakos metu buvo nulaužtos sekančių žmonių ir kompanijų „Twitter“ paskyros: Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Jeff Bezos, MrBeast, Michael Bloomberg, Warren Buffett, Floyd Mayweather, Kim Kardashian, Kanye West, „Apple“, „Uber“, „Cash App“, „Coinbase“, „Coindesk“ ir „Binance“. Tada programišiai patalpino „We have partnered with CryptoForHealth and are giving back 5000 BTC to the community“ žinutę, kuri susidomėjusius nukreipdavo į specialų puslapį. Jame buvo galima rasti „Bitcoin“ adresus, į kuriuos reikia pervesti kripti valiutą ir atgal atgauti dvigubą sumą.

Dabar „Twitter“ jau pašalino visus kenkėjiškus įrašus ir paskyras sugrąžino teisėtiems savininkams. Kompanija aiškinasi, kaip įvyko tokio didelio masto paskyrų nulaužimas. TRON kripto valiutos atradėjas, Justin Sun, netgi pažadėjo 1 mln. premiją tiems, kas padės surasti programišius, surengusius šią apgaulę.