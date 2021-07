Nepakartojamas įsitraukimas didžiausiu greičiu

Nuotykiai jau laukia: „AOC GAMING G3″ serijos monitoriai su 165 Hz ir 1000R išlinkiu

Amsterdamas, 2021 m. liepos 27 d. – AOC – pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių ir IT priedų prekės ženklas perkėlė savo visą žaidimams skirtos įrangos portfelį į „AGON by AOC“ prekių ženklą. „AGON by AOC“ apims visus su žaidimais susijusius produktus, esančius AOC portfelyje, pradedant žaidimų monitoriais, baigiant žaidimų ausinėmis, mechaninėmis klaviatūromis, žaidimų pelėmis, pelių kilimėliais ir t.t. visų lygių žaidėjams trijose kategorijose.

Pirmieji modeliai, kurie bus pristatyti nauju pavadinimu, bus iš „G3″ serijos kaip naujos „AOC GAMING“ kategorijos dalis. Penki nauji „G3″ monitoriai nuo 27 „(68,6 cm) iki 32″ (80 cm) iki 34“ (86,4 cm) įstrižainės, visi modeliai pasižymi aštriu 1000R išlinkio kampu, 165 Hz atnaujinimo dažniu, taip pat – aptakiu bei tripusiu bekraščiu dizainu. Lenktoji „G3″ serija bus papildyta ir pagerinta (su didesniu atnaujinimo dažniu), bet nepakeis apdovanojimų pelniusios „G2″ serijos.

„AOC GAMING G3″ serija – naujas panirimo potyris:

1000R išlinkis, 165 Hz, 1 ms

„Perkeldami savo žaidimų portfelį į „AGON by AOC“, mes pakelsime savo išsamų žaidybinį portfelį į kitą lygį, kad jis būtų nuoseklesnis ir racionalesnis.

Nuo atsitiktinių ir paprastų žaidėjų, iki užkietėjusių, konkurencingų ir esportu užsiimančių žaidėjų, mes jau dabar vaizduojame epinį fantastinį pasaulį, kuriame žaidėjai susiburs į vieną ir pademonstruos geriausius savo sugebėjimus, kurie neabejotinai bus patobulinti juos geriausiai atitinkančių produktų dėka“,- sako Stefanas Sommeris, pasaulinės AOC rinkodaros vadovas.

Nauja „AGON by AOC“ lyga yra čia ir ji tik plečiasi. Mūšis laukia, karo ragai trimituoja ir laikas pasirūpinti įrankiais ir palikti komforto zoną – nuotykiai jau laukia jūsų. Nuotykių ieškotojai yra pasirengę minti savo pačių keliu, nuklysti nuo jau praminto tako ir klausytis savo širdies balso. Galų gale, neištirtų pasaulių stebuklas ir grožis taip ir liktų nesurastas, jei nebūtų nuklysta nuo visų minamo kelio, tiesa? – Nebent … jūs tai darote iš savo namų su nuostabiu ir įtraukiančiu langu, atveriančiu jums kelią į virtualiuosius mūšių laukus.

Įsijauskite į nuotykius ir atraskite savo likimą

Žaidimų srityje viskas per kelerių trumpų metų laikotarpį kardinaliai pasikeitė. Siekdami didesnio našumo ir ryšio, leidžiant žaidėjams jaustis pilnai panirusiems į žaidimą ir būti geriausiems savo srityje, žaidimų atnaujinimo dažnis (144+ Hz) ir lenkti ekranai dabar pilnai apibrėžią vadinamąją „Kompiuterinių žaidimų patirtį“.

„AOC G3″ serija ir toliau neša su savimi visų pamėgtos G2 serijos deglą, idant žaidėjams būtų galima pasiūlyti tai, ko reikia norint įgyti pilną pranašumą prieš konkurentus. Vartotojų veiksmus ekrane galima pamatyti beveik akimirksniu, be jokio pastebimo apdorojimo delsimo.

„G2″ serija labai greitai tapo viena populiariausių mūsų monitorių serijų, ir mes esame labai dėkingi savo klientams už pasitikėjimą. Štai kodėl mes didžiuojamės ir esame giliai sujaudinti išleisdami „G3″ seriją ir esame įsitikinę, kad sukūrėme vertą priedą prie „AOC GAMING“ serijos. Jūs turite patirti šį 1000R išlinkį asmeniškai, kad galėtumėte įvertinti visiško įsitraukimo į žaidžiamą žaidimą jausmą“, – sako AOC Europe žaidimų produktų vadovas / IT priedų ir lietimui jautrių monitorių komandos vadovas Césaras Reyesas Acosta.

„G3″ serijoje visuose modeliuose naudojamas siauresnis 1000R išlenkis, apvedantis naudotoją iš šonų, lyginant su subtilesniu 1500R išlenkiu „AOC G2″ serijoje. Žaidimams, žaidžiamiems iš pirmo asmens perspektyvos, tokiems kaip vieno žaidėjo veiksmo/FPS žaidimai, RPG, lenktynės ir simuliatoriai, šis drastiškas išlinkis monitorių paverčia ne tik langu į virtualius pasaulius. Žaidimai su 1000R išlenkio ekranais, kurie visiškai aprėpia periferinį regėjimą, yra panašūs į VR potyrį sėdint prie stalo, tačiau be neigiamų „atjungimo“ nuo realaus pasaulio aspektų.

Visuose „G3″ serijos modeliuose yra VA panelės, kurių atnaujinimo dažnis yra 165 Hz, lyginant su įprastu žaidimų monitorių 144 Hz standartu. Be to, „Motion Blur Reduction“ nustatymas sumažina pikselių atsako laiką iki 1 ms (MPRT), todėl žaidėjai patirs greitą vizualinį grįžtamąjį ryšį, tuo pačių išvengdami tokių reiškinių kaip vaizdo dvejinimasis. Monitoriuose yra „Adaptive-Sync“ palaikymas, suteikiantis žaidėjams sklandų ir akių neapkraunantį vaizdą. Be to, visų modelių įvesties vėlavimas yra labai mažas, todėl naudotojų veiksmus ekrane galima pamatyti beveik akimirksniu, be jokio pastebimo apdorojimo delsimo.

Naujoji „G-Menu“ programinė įranga leidžia žaidėjams koreguoti monitoriaus nustatymus paprasčiausiais pelės paspaudimais, neliečiant jokių monitorių mygtukų. Taip pat „Low Blue Light“ režimas ir „FlickerFree“ technologija padeda žaidėjams išlaikyti savo akis sveikas.



Vizualiai VA panelės gamina sodrias, ryškias spalvas su išskirtiniu kontrasto santykiu ir giliomis tamsiomis spalvomis bei puikiai tinka žiūrėti filmus ar žaisti žaidimus su tamsiomis scenomis, o platūs 178° / 178° apžvalgos kampai reiškia, kad draugai ir šeima taip pat gali prisijungti prie linksmybių.

„AOC CU34G3S“: 3440×1440 pikseliai su 165 Hz atnaujinimo dažniu

„AOC CU34G3S“, specialiai pritaikytas simuliatoriams ir lenktynių žaidimams, naudoja 34 colių VA panelę su 21:9 formato santykiu. Itin plataus masto WQHD (3440×1440) raiškos ryškumas kartu su 1000R išlenkiu užpildo periferinį naudotojo matymą ir sukuria gaubiančią, įtraukiančią patirtį. Reguliuojamas aukštis, pasukamas ir pakreipiamas stovas suteikia ergonomišką naudojimą ilgoms žaidimų sesijoms, o du 5W garsiakalbiai sukuria sodrų garsą.

FPS, veiksmo/RPG ar bet kokiems kitiems žanrams AOC taip pat siūlo du 31,5″ ir du 27″ „G3″ serijos monitorius. Abu dydžiai palaiko „Full HD“ ir „QHD“ raiškos variantus.

Tiek 31,5 colių „AOC CQ32G3SU“, tiek 27 colių „CQ27G3SU“ yra sumontuota panelė su QHD (2560 x 1440) skiriamąja geba, kuri suteikia didelį aiškumą ir ryškumą bei pateikiama dažniau sutinkamu 16:9 formato santykiu. Tvirtas ir aptakus stovas neužima daug vietos ant stalo ir turi kabelių valdymo angą, kurios dėka bus išvengta su kabeliais dažnai kylančios netvarkos. Abiejuose monitoriuose įmanoma reguliuoti aukštį, pakreipimo ir pasukimo kampus tam, jog jūsų žaidimo sesijos būtų malonios ir ergonomiškai taisyklingos. 31,5 colių modelyje yra du 5 W garsiakalbiai, o 27 colių – du 3 W garsiakalbiai.

Kiti „G3″ serijos monitoriai yra 31,5 colių „C32G3AE“ ir 27 colių „C27G3U“, abu siūlantys „Full HD“ (1920 x 1080) raišką. Atsižvelgiant į žaidžiamus žaidimus ir naudotojų įrangą, žaidimai „Full HD“ raiška gali būti optimaliausias pasirinkimas. Ne visiems žaidimams reikalinga didžiausia skiriamoji geba, norint jais mėgautis ar būti konkurencingiems. Kai kuriems žaidėjams greitis yra daug svarbesnis, o aukšto kadrų dažnio pasiekimas naudojant QHD ir aukštesnę raišką taip pat gali tapti sunkia užduotimi žemos ir vidutinės galios kompiuteriams. Šie modeliai pasižymi 165 Hz atnaujinimo dažniu ir 1 ms MRPT atsako laiku, o žaidimai neapkraus naudotojų akių „Adaptive-Sync“ technologijos dėka, nes ekrane neplyšinės vaizdas. Šie modeliai yra pigiausi ir puikiai tinka biudžetiniams žaidėjams, ketinantiems pagerinti savo žaidimą. Didesniame 31,5 colių „C32G3AE“ komplekte yra bazinis stovas su atramomis ir dviem 5W garsiakalbiais, o į 27 colių „C27G3U“ įeina ergonomiškas, reguliuojamo aukščio stovas ir du 3W garsiakalbiai.

Pirmąjį „G3″ serijos modelį, „AOC CU34G3S“, „CQ32G3SU“, „C32G3AE“ jau galima įsigyti už gamintojo siūlomą mažmeninę kainą – atitinkamai už 679, 449 ir 349 eurus; o kitus modelius – „CQ27G3SU“, „C27G3U“ – bus galima įsigyti nuo 2021 m. rugsėjo mėn., atitinkamai už 399 ir 329 eurus.