Nutekėjo kai kurių „Alder Lake“ procesorių kainos

„Intel“ 2022 metų pradžioje išleis naujus „Alder Lake“ užrakinto daugiklio procesorius. Jei tiksliau, naujieji procesoriai parduotuvėse turėtų atsirasti nuo sausio 5 dienos. Tarp naujų modelių bus procesorių su tikrai geru kainos/spartos santykiu. Iki šiol realių kainų dar nežinojome, bet „BestBuy“ atskleidė nemažo kiekio neišleistų „Alder Lake“ procesorių kainas.

„Core i9-12900“ kainuos 530 USD, o tas pats procesorius be integruotos grafikos 510 USD. Tai yra maždaug 60 USD mažiau lyginant su tokiu pačiu procesoriumi, kuris turi atrakintą daugiklį. „Core i7-12700“ kainuos 360 USD, modelio be integruotos grafikos kaina nebuvo paskelbta. „Core i5-12600“ kainuos 240 USD, i5-12500 – 220 USD, o i5-12400 – 210 USD. Visi šie procesoriai mažųjų branduolių neturi, o didžiųjų branduolių yra šeši. Tarp šių modelių vienintelis skirtumas yra tų didžiųjų branduolių dažnis. Galiausiai i3 serija. „Core i3-12100“ su keturiais branduoliai kainuos 140 USD, o tas pats modelis be integruotos grafikos 110 USD.