Nutekinta RX 6700 XT sparta daugelyje žaidimų + RT sparta

„WCCFTech“ teigia gavę informacijos apie RX 6700 XT spartą įvairiuose žaidimuose 1440p raiškoje, taip pat apie RT spartą 1080p raiškoje. Iš viso lentelėse matome tris vaizdo plokštės: RX 6700 XT, RTX 3070 ir RTX 3060 Ti. Būtent šios trys vaizdo plokštės siūlys panašią spartą. Realiai jos turėtų kainuoti panašiai, bet dabartinėje rinkoje kaina yra nenuspėjama. AMD sako, kad RX 6700 XT rekomenduojama kaina bus 479 USD, bet tokią kainą, tikriausiai, išvysime tik AMD tinklapyje. Yra kalbų, kad partnerių patobulinti modeliai parduotuvėse kainuos apie 600 USD, tad panašiai bus ir eurais. Nors RTX 3060 Ti turi 399 USD, o RTX 3070 499 USD rekomenduojamas kainas, bet parduotuvėse RTX 3060 Ti kainuoja 800+ eurų, o RTX 3070 1000+ eurų. Priminsime, kad RX 6700 XT išleidimas yra suplanuotas kovo 18 dieną, tad iki jo liko mažiau nei savaitė.

Dabar pažvelkime į pateikiamą spartą. Žaidimus testuojant be RT 1440p raiškoje RX 6700 XT atrodo labai stipriai. Nemažoje dalyje žaidimų RX 6700 XT lenkia RTX 3070, o ten kur yra deficitas atsilikimas yra nedidelis. Iš 24 testuotų žaidimų tik dvejuose RX 6700 XT atsilieka nuo RTX 3060 Ti, jie yra „The Division 2“ ir „Watch Dogs Legion“.

Įjungus Ray Tracing RX 6700 XT nebeatrodo taip stipriai, bet daugumoje žaidimų per daug nuo savo tiesioginių konkurentų neatsilieka. Be to, dvejuose žaidimuose netgi sugeba įsirašyti pergalę.