NVIDIA artimiausiu metu nutrauks kai kurių „Turing“ grafikos procesorių gamybą

Iš kinų tinklapio „ITHome“ atskriejo žinia, kad NVIDIA labai rimtai ruošiasi naujos kartos vaizdo plokščių išleidimui ir dėl to artimiausiu metu sustabdys RTX 2080 (Ti/SUPER) ir RTX 2070 (SUPER) vaizdo plokščių gamybą. Tai gali lemti, kad kažkokiu metu ims trūkti šių vaizdo plokščių. Apie tai NVIDIA net informavo savo partnerius. Be to, rinkoje vėl jaučiamas didesnis poreikis iš kripto valiutų sektoriaus, o tai dar labiau padidins vaizdo plokščių trūkumą. Nutraukus gamybą bus išparduotos esamos „Turing“ grafikos procesorių atsargos paruošiant rinką „Ampere“ vaizdo plokštėms. Jei informacija apie „Turing“ vaizdo plokščių gamybos sustabdymą yra tikrai teisinga, tai žvelgiant į sąrašą galime sakyti, kad turėtų debiutuoti ne viena „Ampere“ vaizdo plokštė.

Taip pat buvo paskelbta ir galima „GeForce 3000“ serijos išleidimo data – rugsėjo 17 diena. Tai būtų beveik lygiai du metai po „Turing“ išleidimo. Suprantama, visą informaciją reikėtų vertinti atsargiai, nes tai tik gandai.