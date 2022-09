NVIDIA atskleidė DLSS 3.0 technologiją

Pristatydama savo RTX 40 serijos vaizdo plokštes, NVIDIA taip pat atskleidė naują DLSS 3.0 technologiją – naują bendrovės dirbtinio intelekto superskiriamosios gebos technologijos iteraciją, kuri gali naudoti naujus metodus, kad padidintų palaikomų žaidimų kadrų dažnį. Šią naująją technologiją įgalina labai padidėjęs dirbtinio intelekto našumas, kurį užtikrina naujosios NVIDIA RTX 40 serijos vaizdo plokštės ir jų 4-osios kartos „Tensor“ branduoliai.

Kartu su DLSS 3.0 diegiama nauja funkcija, vadinama DLSS kadrų generavimu, kuri kartu su „NVIDIA Reflex“ žaidėjams gali užtikrinti 2 kartus didesnį kadrų dažnį kuriant ir rodant dirbtinio intelekto generuojamus tarpinius kadrus. 60 FPS žaidimo turinį galima paversti 120 FPS turiniu, todėl žaidėjai gali efektyviai padidinti našumą 2 kartus.

NVIDIA DLSS kadrų generavimo technologija yra atskirta nuo NVIDIA esamų DLSS 2.0 DI didinimo metodų, todėl abi šios technologijos gali būti naudojamos vienu metu, naudojant bendrovės RTX 40 serijos vaizdo plokščių DI našumą. Tai leidžia DLSS 3.0 iki 4 kartų padidinti našumą, palyginti su gimtosios raiškos atvaizdavimu, dėl DLSS 3.0 kadrų dažnio padvigubinimo potencialo ir DLSS 2.0 dirbtinio intelekto didinimo.

DLSS kadrų generavimas naudoja naują funkciją, kuri yra NVIDIA RTX 40 serijos vaizdo plokštėse. Ši funkcija – tai NVIDIA optinio srauto greitintuvas, kurį NVIDIA naudoja siekdama užtikrinti, kad dirbtinio intelekto generuojami kadrai būtų tikslūs.

Kadangi NVIDIA naudoja šiuo metu atvaizduojamus kadrus ir dirbtinio intelekto generuojamus kadrus, kad efektyviai padvigubintų žaidėjo kadrų spartą. Dėl to nerimą kelia NVIDIA DLSS 3.0 technologijos vėlavimo pasekmės. Tarpinius dirbtinio intelekto sukurtus kadrus reikia rodyti prieš dabartinį žaidimo kadrą, o tai reiškia, kad DLSS 3.0 turi didesnį vėlavimą. Atsižvelgiant į tai, logiška, kodėl DLSS 3.0 taip pat integruota „NVIDIA Reflex“ mažo vėlavimo technologija, nes ji neutralizuotų DLSS kadrų generavimo funkcijos vėlavimo poveikį.

Jei norite mažesnio vėlavimo žaidime, galite nenorėti įjungti NVIDIA DLSS kadrų generavimo technologijos. Dėl šios priežasties žaidimuose gali būti DLSS „AI Frame Generation“ įjungimo / išjungimo parinktis.

DLSS 3.0 žaidimai:

– A Plague Tale: Requiem

– Atomic Heart

– Black Myth: Wukong

– Bright Memory: Infinite

– Chernobylite

– Conqueror’s Blade

– Cyberpunk 2077

– Dakar Rally

– Deliver Us Mars

– Destroy All Humans! 2 – Reprobed

– Dying Light 2 Stay Human

– F1 22

– F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

– Frostbite Engine

– HITMAN 3

– Hogwarts Legacy

– ICARUS

– Jurassic World Evolution 2

– Justice

– Loopmancer

– Marauders

– Microsoft Flight Simulator

– Midnight Ghost Hunt

– Mount & Blade II: Bannerlord

– Naraka: Bladepoint

– NVIDIA Omniverse

– NVIDIA Racer RTX

– PERISH

– Portal with RTX

– Ripout

– S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

– Scathe

– Sword and Fairy 7

– SYNCED

– The Lord of the Rings: Gollum

– The Witcher 3: Wild Hunt

– THRONE AND LIBERTY

– Tower of Fantasy

– Unity

– Unreal Engine 4 & 5

– Warhammer 40,000: Darktide