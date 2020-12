NVIDIA atskleidė RTX 3080/3090 spartą „Cyberpunk 2077“ žaidime

NVIDIA nusprendė, kad reikia pasidalinti „Cyberpunk 2077“ žaidimo spartos skaidrėmis. Jose galime pamatyti ne tik visas „Ampere“ vaizdo plokštes, bet taip pat ir RTX 2080 Ti. NVIDIA tuo pačiu patvirtino, kad „Cyberpunk 2077“ žaidime bus naudojami Ray Tracing efektai, o taip pat veiks DLSS. Galime iš anksto pasakyti, kad norint Ray Tracing efektų „Cyberpunk 2077“ žaidime reikės daug galios. Gal žaidimui apibūdinti galėsime naudoti „Crysis“ frazę: „but can it run Cyberpunk 2077“.

„Cyberpunk 2077“ žaidime 4K raiškoje naudojant Ray Tracing efektus be DLSS nėra ko lįsti. Tokia vaizdo plokštė kaip RTX 3090 be DLSS su įjungtu RT generuoja vos 22 kadrus per sekundę, bet įjungus DLSS kadrų kiekis pakyla iki 57,8. Tokie rezultatai naujos kartos vaizdo plokštes priverčia atrodyti šiek tiek juokingai.

1440p raiškoje su Ray Tracing situacija irgi yra prasta. Be DLSS RTX 3090 generuoja tik 44,8 kadrus per sekundę, o su DLSS 71,7 fps. Toje pat rezoliucijoje RTX 3060 ti be DLSS turi vos 20 kadrų per sekunde, bet su DLSS kadrų kiekis pakyla iki 44,2.

1080p skaidrėje matome, kad RTX 3090 be DLSS pagaliau sugeba peržengti 60 fps barjerą, o su įjungtu DLSS artėja prie 100 kadrų per sekundę. Minėta RTX 3060 Ti 1080p raiškoje su RT jau sugeba demonstruoti 40,1 fps, bet tai vis tiek yra labai mažai. Įjungus DLSS kadrų kiekis pakyla iki 64,3.