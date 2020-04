„nVidia“ duoda stiprias užuominas apie „Ampere“ architektūros egzistavimą

„nVidia“ GTC renginys turėjo įvykto kovo mėnesį, bet galiausiai jis buvo atšauktas dėl koronaviruso grėsmės. Vėliau „nVidia“ žadėjo išleisti spaudos pranešimą ir pateikti visą informaciją, kurią buvo paruošusi neįvykusiai konferencijai, bet ir to buvo atsisakyta.

Dabar tampa aišku, kad „nVidia“ GTC 2020 pranešimą išgirsime gegužės 14 dieną. „nVidia“ pranešimas bus tiesiogiai transliuojamas „YouTube“ platformoje, bet tai turėtų būti anksčiau įrašyta konferencija, o ne tiesioginis vaizdas. Pranešimo metu tikimasi išgirsti apie „Ampere“ vaizdo plokščių architektūrą, o tai tikrai realu, nes „nVidia“ sako „Get Amped“ (vertimas – susigundyk). Tai tikra užuomina apie „Ampere“ architektūrą. Realaus vaizdo plokščių išleidimo renginio metu nereikėtų tikėtis, bet gal pamatysime kokį nors produktų išleidimo planą, skirtą žaidėjams.

„nVidia“:

Get Amped for Latest Platform Breakthroughs in AI, Deep Learning, Autonomous Vehicles, Robotics and Professional Graphics

SANTA CLARA, Calif., April 24, 2020 — NVIDIA will release its GTC 2020 keynote address, featuring founder and CEO Jensen Huang, on YouTube on May 14, at 6 a.m. Pacific time.

Huang will highlight the company’s latest innovations in AI, high performance computing, data science, autonomous machines, healthcare and graphics during the recorded keynote. Participants will be able to view the keynote on demand at www.youtube.com/nvidia.

Originally scheduled for March 23, the GTC 2020 keynote was postponed due to the coronavirus pandemic. NVIDIA moved the conference online, where the GTC Digital event has attracted more than 45,000 registered attendees who have participated in 300 recorded talks and dozens of instructor-led sessions.

Announcements included in the keynote will be posted at nvidianews.nvidia.com.