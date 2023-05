NVIDIA generalinio direktoriaus atlyginimas nurėžtas 2,5 mln. USD dėl neįvykdytų pardavimų tikslų

„The Reg“ duomenimis, NVIDIA 2023 finansiniais metais, kurie baigėsi sausio 29 d., Jensen Huang kompensacijos paketas siekė 21,356 mln. dolerių. Tai dideli pinigai, maždaug 94 kartus didesni už vidutinį NVIDIA darbuotojo atlyginimą, tačiau vis tiek 10 proc. mažesni nei Huang uždirbo praėjusiais metais.

Kaip ir dauguma technologijų lyderių, didžiąją dalį Huang atlygio sudaro premijos už akcijas – 19,666 mln. dolerių per praėjusius finansinius metus. Jo bazinis atlyginimas buvo 996 216 JAV dolerių, be to, jis gavo 693 710 JAV dolerių kitų kompensacijų, pavyzdžiui, už apsaugą, gyvybės draudimą ir keliones.

Dabartinės ekonominės krizės padarinius jaučia beveik visos didelės bendrovės. Ypač smarkiai nukentėjo brangios vaizdo plokštės, kurių pardavimai gruodžio mėn. pasiekė žemiausią lygį nuo 2005 m. NVIDIA pajamos per 2023 fiskalinius metus nepakito, o grynasis pelnas sumažėjo 5,382 mlrd. dolerių.

„2023 fiskaliniai metai buvo sudėtingi, nes makroekonominiai sunkumai, kanalų atsargų korekcijos, COVID-19 ir produktų architektūros pokyčiai paveikė kelias mūsų verslo šakas“, – sako NVIDIA. Dėl to bendrovės 2023 fiskalinių metų pajamos ir veiklos pajamos, nesusijusios su bendrosiomis veiklos pajamomis, neatitiko KT (kompensacijų komiteto) iš anksto nustatytų vadovų atlygio tikslų.

Nors likusių NVIDIA vadovų atlyginimai padidėjo, o ne sumažėjo, jie vis tiek galėjo uždirbti daugiau. Finansų direktorės Colette Kress tikslinis atlyginimas buvo 11,99 mln. dolerių, tačiau jai buvo skirta 10,91 mln. dolerių , o pasaulinių operacijų viceprezidentas Ajay Puri gavo 1,37 mln. dolerių mažiau, nei galėjo uždirbti. Vidutinis NVIDIA darbuotojo atlygis buvo 229 078 JAV doleriai.

Jensen Huang buvo vienintelis vadovas, kurio metinė kompensacija sumažėjo. Tačiau jo asmeninė grynoji vertė siekia 26,1 mlrd. dolerių, todėl 2,5 mln. dolerių atlyginimo sumažėjimas vargu ar bus labai jaučiamas. Huang atlyginimas buvo sumažintas dėl nepasiektų tikslų, o „Apple“ vadovo Tim Cook atlyginimas buvo sumažintas 40 % savanoriškai, nepaisant to, kad 64 % akcininkų balsavo už tai, kad „Apple“ vadovai išsaugotų ankstesnių metų atlyginimų paketus.