„nVidia“ išleidžia „GeForce 388.13 WHQL Game Ready“ tvarkykles

„nVidia“ skuba žaidėjams pasiūlyti naujausias savo tvarkyklės – „GeForce 388.13 WHQL Game Ready“. Jos turi optimizacijos dideliems šio rudenio hitams: „Call of Duty: WWII“, „Wolfenstein II: The New Colossus“, ir „Need for Speed: Payback“. O taip pat „GeForce Experience“ sugebės parinkti tinkamus nustatymus paminėtuose žaidimuose. Be viso to šios tvarkyklės palaiko lapkričio antrą išleidžiamą „GeForce GTX 1070 Ti“ vaizdo plokštę.

„GeForce 388.13 WHQL Game Ready“ savyje turi ir klaidų pataisymus. Naujausias tvarkykles galite parsisiųsti iš žemiau esančių nuorodų.