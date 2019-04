„nVidia“ išleidžia tvarkykles, taisančias per didelį procesoriaus naudojimą

Buvo pastebėta, kad senesnės „GeForce 430.39“ tvarkyklės turi problemų su per dideliu procesoriaus naudojimu, o taip pat pasireiškiančiais nesklandumais „3DMark“ ar „Shadow of the Tombe Raider“ žaidime. „nVidia“ suskubo tvarkyti padėtį ir siūlo atsinaujinti tvarkykles į 430.53 versiją.

Su nauja „GeForce Hotfix 430.53“ versija pataisytas per didelis procesoriaus naudojimas, o taip pat ir kitos problemos su žaidimais ar SLI. „GeForce Hotfix 430.53“ tvarkykles rasite čia.

GeForce Hotfix display driver version 430.53 is based on our latest Game Ready Driver 430.39. This Hotfix driver addresses the following: