NVIDIA nebepirks ARM

„Bloomberg“ praneša, kad NVIDIA atsisako savo ankstesnių planų ir nebepirks ARM. Dėl tokio sprendimo kompanija praras 1,25 mlrd. JAV dolerių. Tokią sumą reikia sumokėti už sandorio nutraukimą. NVIDIA už ARM iš viso norėjo sumokėti 40 mlrd. JAV dolerių, bet dėl didelio kitų kompanijų pasipriešinimo šiam sandoriui yra nelemta išsipildyti.

NVIDIA pranešus apie planus įsigyti ARM didelis kiekis kompanijų naudojančių ARM architektūrą sunerimo, kad po įsigijimo geriausias architektūras NVIDIA pasiims sau, o kitiems duos tik tai ką norės. NVIDIA, žinoma, sakė kad to nebus, bet tarp nerimaujančių kompanijų buvo tikrų rinkos milžinų, kurie pasitelkę savo įtaką prašė įvairių institucijų pradėti tyrimą dėl šio sandorio. Tikėtina, kad institucijų tyrimai vedė prie sandorio uždraudimo, dėl to NVIDIA tiesiog atsisako savo planų.