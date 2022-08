NVIDIA paskelbė išankstinius ketvirčio finansinius rezultatus

Pagal NVIDIA metodiką finansinis ketvirtis baigėsi liepos 31 dieną, o rezultatai nėra tokie geri kaip tikėtasi. NVIDIA prognozavo, kad per tris mėnesius gaus 8,1 mlrd. JAV dolerių pajamų, bet realios pajamos siekė 6,7 mlrd. JAV dolerių. Didžiausias nuosmukis pajamose pastebėtas žaidimų sektoriuje. NVIDIA čia gavo 2,04 mlrd. JAV dolerių, o tai yra net 44 % mažiau nei ketvirtyje prieš tai ir 33 % mažiau nei prieš metus. Tai galima labai lengvai paaiškinti, kripto valiutų bumas baigėsi, o žaidėjai nesiruošia už vaizdo plokštes mokėti kosminių sumų. Dėl to vaizdo plokščių nuperkama mažiau, o kainos krenta kas savaitę. Dėl to NVIDIA ir jos partneriai ir toliau ruošiasi mažinti kainas, kad pagyvintų pardavimus.

Pilna finansinė ataskaita bus paskelbta rugpjūčio 24 dieną.