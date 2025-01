NVIDIA pateikė daugiau RTX 50 serijos spartos skaidrių, rezultatai nėra džiuginantys

NVIDIA atskleidė naujus RTX 50 serijos našumo duomenis, bet vėl tik du žaidimai pateikiamai be DLSS4. Tie du žaidimai yra: „Resident Evil 4“ (su ray tracing, bet be DLSS) ir „Horizon Forbidden West“ (be ray tracing, naudojant DLSS, bet ne kadrų generavimo).

„ComputerBase“ sudarė diagramą, kurioje parodytas našumo padidėjimas, palyginti su kiekvienos vaizdo plokštės klasės branduolių skaičiaus padidėjimu:

Remiantis šiais skaičiais, šiuose dviejuose žaidimuose RTX 5090 našumas, palyginti su RTX 4090, padidėjo 33 %. Panašiai, RTX 5080 rodo 15 % pagerėjimą, o RTX 5070 Ti ir 5070 yra maždaug 20 % spartesni už savo pirmtakus.

Žinoma, NVIDIA į savo lyginamuosius testus įtraukia daug daugiau žaidimų, tačiau šie skaičiai netinka palyginimui, nes jie apima DLSS su „Multi-Frame Generation“. Tai iškreipia rezultatus ir daro tokius palyginimus nieko nepasakančius.