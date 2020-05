NVIDIA patvirtino, kad „Ampere“ architektūra bus skirta ir žaidėjams

Vakar vykusioje GTC 2020 konferencijoje NVIDIA ne itin kalbėjo apie žaidėjus, didžiausias dėmesys buvo skirtas skaičiavimams, mokslui ir serveriams. Buvo pranešta apie kelis „Ampere“ produktus šiems segmentams. Būtent to ir buvo tikimasi iš šios konferencijos. Mums tokie produktai nelabai įdomus, nes jie nėra skirti plačiosioms masėms, bet prieš GTC konferenciją NVIDIA generalinis direktorius, Jensen Huang, atskleidė, kad „Ampere“ architektūra bus pritaikyta ir žaidėjams.

Seniau NVIDIA duomenų centrams ir kitoms profesionalioms sritims turėjo vieną architektūrą, o žaidėjams kitą. Pavyzdžiui „Volta“ ir „Turing“. Su sekančia vaizdo plokščių karta „Ampere“ varys ne tik duomenų centrus, bet bus pritaikyta ir žaidimams. Suprantama, tarp grafikos procesorių bus skirtumai. Galima sakyti, kad bus „Ampere Tesla“ ir „Ampere GeForce“ versijos. „Ampere Tesla“ lustai bus daugiau pritaikyti FP64 ir FP8/FP16 skaičiavimams, o „Ampere GeForce“ geriausiai atrodys FP16 ir F32 skaičiavimuose, būtent ko reikia žaidimams. Gaila, bet Jensen Huang neatskleidė net apytikslės datos, kada naujos architektūros sulauks žaidėjai. Gandų lygmenyje kalbama, kad „Ampere GeForce“ turėtų pasirodyti rugsėjo mėnesį.

Ampere will eventually replace Nvidia’s Turing and Volta chips with a single platform that streamlines Nvidia’s GPU lineup, Huang said in a pre-briefing with media members Wednesday. While consumers largely know Nvidia for its videogame hardware, the first launches with Ampere are aimed at AI needs in the cloud and for research.

“Unquestionably, it’s the first time that we’ve unified the acceleration workload of the entire data center into one single platform,” Huang said.