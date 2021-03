NVIDIA pripažino klaidą dėl tvarkyklių be „Ethereum“ filtro

Praėjus dienai po atrastų tvarkyklių, kurios neturi „Ethereum“ filtro RTX 3060 vaizdo plokštėms, NVIDIA pateikė trumpą pranešimą šia tema. Kompanija sako, kad kūrėjams skirtos „GeForce 470.05“ tvarkyklės turėjo kodą pritaikyta vidiniam testavimui, o būtent tame kode nebuvo „Ethereum“ filtro tam tikroms RTX 3060 konfigūracijoms. NVIDIA jau pašalino šias tvarkykles iš tinklapio, bet jas tikrai galima rasti internete.

A developer driver inadvertently included code used for internal development which removes the hash rate limiter on RTX 3060 in some configurations.

The driver has been removed.

— NVIDIA